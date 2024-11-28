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Posted 28 ноября, 06:31

Published 28 ноября, 06:31

Modified 28 ноября, 06:33

Updated 28 ноября, 06:33

Стало известно, как можно сэкономить на продуктах к Новому году

28 ноября 2024, 06:31
В преддверии праздника цены, как правило, взлетают. Поэтому уже сейчас можно начать планирование блюд и даже что-то приобретать.

В первую очередь это касается любых консервов. Горошек, маслины, икра — все это должно быть герметично упаковано в жестяные или стеклянные банки. Если банка вздута, есть выпуклости, подтёки или ржавчина, то от такой покупки лучше отказаться, пишет sovainfo.ru.

Не стоит забывать, что срок хранения некоторых консервов достигает трёх лет. При этом держать их можно как при комнатной температуре, так и в холодильнике.

Делая выбор в пользу рыбных заготовок, стоит отдавать предпочтение нежирным сортам. Они дольше держат свои вкусовые качества, цвет и запах.

Также уже сейчас можно закупиться замороженными креветками, крабовыми палочками и рыбой. Однако и тут нужно внимательно осмотреть внешний вид. Не должно быть инея или отслаивания ледяной корки, стоит проверить ровный слой глазури. Хранить продукцию следует при температуре ‑18 °С, в зависимости от вида — от 3 до 10 месяцев.

В список ближайших покупок можно включить и сырокопченую колбасу, которая должна быть чистой, сухой, без пятен, повреждений и любых жировых и бульонных отеков. А в разрезе — без желтых и серых образований, а также пустот. Хранить ее можно при температуре от 12˚ до 15˚С не более 15 суток.

Нельзя забывать и про горячие блюда. Птицу для запекания можно взять уже сейчас. Но и здесь нельзя обойтись без тщательного выбора. Главное правило — никаких повреждений и льда в упаковке. Последний пункт говорит о периодической разморозке. Хранить разрешено в морозилке при температуре ‑18 °С до 12 месяцев.

И, наконец, десерт. Если говорить о шоколаде, лучший вариант состоит из какао-масла, тертого какао и сахара, а также сухого молока. Также туда могут входить лецитин, ванилин и другие добавки. Структура должна быть однородной и без белого налета. В целом он безвреден, но свидетельствует о неправильном хранении, сообщает pravda-nn.ru.

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