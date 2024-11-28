Стало известно, как можно сэкономить на продуктах к Новому году

В список ближайших покупок можно включить и сырокопченую колбасу, которая должна быть чистой, сухой, без пятен, повреждений и любых жировых и бульонных отеков. А в разрезе — без желтых и серых образований, а также пустот. Хранить ее можно при температуре от 12˚ до 15˚С не более 15 суток.