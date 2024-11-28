Стало известно, какие квартиры наиболее популярны в новостройках Новосибирска

Posted 28 ноября, 09:00
Published 28 ноября, 09:00
Modified 28 ноября, 09:02
Updated 28 ноября, 09:02
В ноябре 2024 года новосибирские пользователи сервиса бесплатных объявлений в сегменте новостроек больше всего интересовались двухкомнатными квартирами. Доля спроса на них составила 33%. «Однушки» привлекли внимание 28% возможных покупателей жилья.
Что касается вторичного рынка, то здесь внимание к одно- и двухкомнатным квартирам одинаковое — и в той, и в другой нише доля интереса составляет 28%.
При этом средняя цена квартир в новостройках выше, чем на вторичном рынке. Это общероссийская тенденция, и Новосибирск не исключение.
Для однокомнатных разница в среднем составляет 1,6 млн рублей (для Новосибирска 1,7 млн). Максимальный разрыв зафиксирован в Сочи — там однокомнатное жилье в новом доме стоит на 6,7 млн рублей дороже, чем похожая квартира, уже имеющая своего хозяина.
Что касается двухкомнатного жилья, то разница между новым фондом и вторичным рынком для Новосибирска составляет 2,2 млн рублей. Рекордсмен по этим позициям так же Сочи, где разрыв в стоимости составляет 7,7 миллионов.
По мнению управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, одна из основных причин — разница в площади жилья. При сопоставимом количестве комнат на вторичном рынке размер квартир обычно меньше, чем в новостройках.
Однако на фоне отмены льготной ипотеки кредитные ставке на первичном и вторичном рынках стали сопоставимы. И аналитики отмечают переток спроса с рынка новостроек в сегмент готового жилья, поскольку в таких условиях «вторичка» становится более доступной.
Тренд на выравнивание цен готового жилья и квартир на первичном рынке продлится около двух лет, считает независимый аналитик рынка недвижимости из Новосибирска Сергей Николаев.
«Самым эффективным способом конкуренции со вторичным рынком пока остается рассрочка. Резкое снижение цен при растущей себестоимости — прямой путь к банкротству, даже снижение на 10%, в лучшем случае, приводит к паритету», — пишет эксперт в своем телеграм-канале.
Рассрочка сейчас в основном предоставляется на период строительства, добавляет Сергей Николаев.