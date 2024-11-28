Стало известно, какие квартиры наиболее популярны в новостройках Новосибирска

Для однокомнатных разница в среднем составляет 1,6 млн рублей (для Новосибирска 1,7 млн). Максимальный разрыв зафиксирован в Сочи — там однокомнатное жилье в новом доме стоит на 6,7 млн рублей дороже, чем похожая квартира, уже имеющая своего хозяина.

Что касается двухкомнатного жилья, то разница между новым фондом и вторичным рынком для Новосибирска составляет 2,2 млн рублей. Рекордсмен по этим позициям так же Сочи, где разрыв в стоимости составляет 7,7 миллионов.