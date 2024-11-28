Транспортная реформа в Новосибирске: когда автобусы станут комфортными

«Долгое время политическое руководство в Новосибирске просто не понимало, зачем нужно обращать внимание на наземный транспорт. Мечтали, что вот мы как-нибудь построим метро, потому что это классно, а все остальное — ерунда. И поэтому, собственно, все пришло к ситуации, когда в городе транспортный коллапс. Развязка через Обь ведь „важнее“ транспорта. С такими подходами и экономикой в Новосибирске вряд ли в ближайшее время получится что-то разумное, качественное, — подчеркивает Гершман. — Это один из, мне кажется, худших миллионников по качеству общественного транспорта. Общественный транспорт превращается в „бабковоз“, который ходит раз в никогда, и едет со скоростью пешехода.