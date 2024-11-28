Транспортная реформа в Новосибирске: когда автобусы станут комфортными

Posted 28 ноября, 07:18
Published 28 ноября, 07:18
Modified 28 ноября, 07:20
Updated 28 ноября, 07:20
Транспортная реформа в Новосибирске обсуждается уже не первый год. В сводках новостей можно регулярно встретить информацию о поставке очередной партии троллейбусов и трамваев, о том, что вот-вот в город придут новые автобусы. Однако на деле горожане не видят результатов — время ожидания на остановках увеличивается, количество водителей сокращается, а обещанной системы бесконтактной оплаты с валидаторами нет. Состояние автобусов и трамваев катастрофическое — грязь, ржавчина, холод зимой и жара летом. А решением мог стать муниципальный контракт.
Муниципальный контракт — это форма соглашения, при которой мэрия заключает контракт с транспортной компанией на выполнение конкретного объема работ. В отличие от старой схемы, когда прибыль перевозчиков зависела от количества перевезенных пассажиров, при муниципальном контракте перевозчик получает деньги от города в виде фиксированных выплат, независимо от числа пассажиров. В результате, его задача — не заработать на билетах, а обеспечить регулярные и комфортные перевозки согласно установленному расписанию.
«Стоимость работы того или иного маршрута рассчитывает по утвержденной формуле. В ней учитывается множество параметров, поэтому по итогу и стоимость контрактов получается достаточно большой, — говорит член комиссии по транспорту общественного Совета по градостроительству в Новосибирске Алексей Гриценко. — По предварительным оценкам, стоимость работы всего общественного транспорта города Новосибирска в 2022 году оценивалась в 15 млрд рублей, и только около половины из этих затрат окупится за счет оплаты проезда пассажиров. Российские города настолько привыкли, что общественный транспорт работает как-то автономно, без их участия, где коммерческие перевозчики минимизируют свои затраты из-за экономии на обслуживании подвижного состава, серых зарплатах, огромных переработках водителей, что не готовы снова взять на себя эту социальную функцию».
Систему муниципального контракта должны были ввести во всех городах России в кратчайшие сроки — соответствующий Федеральный закон №220 был опубликован в 2015 году. С тех пор его полноценно реализовали лишь три города — Тверь, Пермь и Новокузнецк.
Причем соседний город воплотил эту систему одним из первых. Ситуация с перевозками там значительно улучшилась — горожане стали ждать автобусы гораздо реже, а в салонах не приходилась стоять. Автобусы были теплые, ухоженные, а услуги кондукторов уже не требовались, так как установили терминалы. Правда, последние полгода новокузнечане стали жаловаться на то, что автобусы от компании «Питеравто», оказывающей услуги, начали часто ломаться.
Несмотря на обещания, реформа общественного транспорта в Новосибирске шла слишком медленно, а сейчас не проводится вовсе. За один год перевести транспорт на новую систему было невозможно, и тогда был разработан график. Предполагалось, что к 2026 году на новую систему должны перевести суммарно 111 маршрутов, стоимость этих работ составит 17,7 млрд рублей.
На сегодняшний день, по изначальному плану, 68 маршрутов должны были перейти на муниципальный контракт. Но, как сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска, сделать это получилось только на 14 — всех троллейбусных и трех автобусных (№23, №45, №54).
«Перевод маршрутов на муниципальный контракт предусмотрен в рамках выполнения требований действующего законодательства и реализуется поэтапно в соответствии с графиком заключения муниципальных контрактов. … В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий, отраженных в Документе планирования, приостановлена», — ответили в администрации Новосибирска.
Как ранее сообщал уже бывший вице-мэр Борис Буреев, отказаться от перехода на муниципальный контракта пришлось по решению губернатора Новосибирской области.
«Это большие деньги, губернатор не поддерживает такие траты», — заявил он в конце 2023 года.
В мэрии уточнили, что планируют вносить изменения в документ, в том числе в график заключения контрактов. Сами же контракты будут заключаться посредством электронного аукциона.
Несмотря на то, что реформа общественного транспорта давно назрела, нет специалистов которые бы не подвергали ее реализацию сомнениям. Известный блогер-урбанист Аркадий Гершман считает, что политика транспортного развития Новосибирска длительное время была хаотичной. Ставка делалась на развитие метрополитена, тогда как наземный транспорт игнорировался. Это привело к сегодняшнему коллапсу.
«Долгое время политическое руководство в Новосибирске просто не понимало, зачем нужно обращать внимание на наземный транспорт. Мечтали, что вот мы как-нибудь построим метро, потому что это классно, а все остальное — ерунда. И поэтому, собственно, все пришло к ситуации, когда в городе транспортный коллапс. Развязка через Обь ведь „важнее“ транспорта. С такими подходами и экономикой в Новосибирске вряд ли в ближайшее время получится что-то разумное, качественное, — подчеркивает Гершман. — Это один из, мне кажется, худших миллионников по качеству общественного транспорта. Общественный транспорт превращается в „бабковоз“, который ходит раз в никогда, и едет со скоростью пешехода.
При этом урбанист отмечает, что в ближайшие годы в любом городе вряд ли удастся провести глобальные изменения в транспортной реформе. Связано это в первую очередь с инфляцией и нехваткой бюджета.
«Федеральные программы помощи, которые действовали хоть в каком-то виде последние годы, не продлили. Из-за этого сейчас ни о каком долгосрочном развитии речи идти не может, потому что просто на это даже банально нет денег. Ну и надо понимать, что если денег нет на федеральном уровне, то на региональном и местном тем более не будет», — считает Аркадий Гершман.
На фоне с глобальными проблемами с финансированием, некоторые также предполагают, что бюджет, необходимый на реализацию программы, рассчитан неверно. Такого мнения придерживается депутат Александр Бурмистров. Он сомневается в корректности расчетов стоимости реформы.
«Я сильно сомневаюсь в корректности этих цифр. Возможно, логика есть, но покажите нам ее!», — отметил депутат. С таким вопросом он обращался к Дептрансу еще в 2022 году, но с того момента расчеты до сих пор не предоставили.
Депутат уверен, что основной проблемой системы транспорта в Новосибирске сейчас является неэффективная модель финансирования перевозчиков. Сейчас их доход напрямую зависит от числа пассажиров, что стимулирует работу только в часы пик. Поэтому, по его словам, транспортная реформа является срочной необходимостью. Правда, перспектив по ее реализации не видно.
Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов обращает внимание на то, что основная проблема лежит в отсутствии контроля и ответственности за работу транспортной системы. Государственные контракты, которые могли бы исправить ситуацию, вводятся с большим запозданием, а переход на них требует значительных бюджетных затрат.
«Весь общественный транспорт — дотационный. Это убыточное направление, и переход на контракты означает рост расходов. Наши бюджеты к этому не готовы», — отмечает Стефанов.
Особую критику он направляет на подход к выбору между разными видами транспорта. По его словам, в Новосибирске отсутствует комплексный анализ эффективности трамваев, троллейбусов и автобусов. Решения принимаются интуитивно, без учета затрат на эксплуатацию, экологического влияния или удобства для горожан.
Как ранее заявляли в мэрии, в ближайшие годы Новосибирск планирует «активно развивать общественный транспорт». Это будет включать в себя как улучшение качества существующих маршрутов, так и появление новых. В 2024 году в городе будут введены новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а также обновленные трамвайные вагоны. В планах — развитие транспортной сети до новых микрорайонов и создание новых маршрутов, которые заменят закрывающиеся.
При этом конкретные планы по развитию общественного транспорта — неизвестны. Как сообщили в горадминистрации. Сейчас в городе существуют 117 муниципальных маршрутов: 14 троллейбусных, 10 трамвайных, 59 автобусных и 34 маршрутки.
От последних стали активно избавляться, что даже вызвало возмущения у новосибирцев. Дело в том, что идеальный переход на муниципальный контракт предполагает улучшение автобусных маршрутов, а уже после — отказ от такси. Новосибирские власти вскоре планируют отказаться от нескольких маршруток, следующих из Академгородка. Местные жители опасаются, что после этого им придется часами ждать единственный автобус до центра (№8), который даже сейчас ходит с большими задержками.
На данный момент горадминистрация приостановила программу замены маршруток на автобусы большей вместимости из-за нехватки средств в бюджете. Планировалось, что реформе будут подвергнуты 57 маршруток.
«В Перми процесс перехода уже почти завершен, в активной стадии находится Челябинск и Челябинская область в целом. Вполне сопоставимые по бюджету и населению регионы с нами, вопрос в приоритетах. Подводя итоги начавшейся транспортной реформы у нас, хочется сказать, что на сегодняшней день она не показала себя в полной мере. Причина кроется в том, что подходить к этому вопросу нужно системно», — выразил мнение член комиссии по транспорту Алексей Гриценко.
Даже если «забуксовавшая» транспортная реформа будет реализована, на райские условия надеяться не приходится. В мэрии Atas.Info рассказали, что «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется», кондиционеры в транспорте не будут предусмотрены, а оснащение валидаторами будет происходить лишь с обновлением самой техники.
Что касается замены самого транспорта, то в администрации нет строго графика закупки новых троллейбусов, автобусов и трамваев. Как следует из ответа администрации, «замена производится по мере достижения подвижным составом установленных нормативами значений по возрасту и пробегу».