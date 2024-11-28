В Новосибирске назначили нового вице-мэра — что о нем известно

Posted 28 ноября, 01:49
Published 28 ноября, 01:49
Modified 28 ноября, 01:51
Updated 28 ноября, 01:51
Первым помощником мэра стал Иосиф Кодалаев. Он возглавлял департамент транспорта. С 28 ноября чиновник займется новыми обязанностями.
О Кодалаеве известно следующее: ему 43 года, окончил СГУПС, работал на разных должностях и в разных ведомствах, связанных с транспортом. В прошлом году он руководил «Гормостом», а в этом году транспортным департаментом.
Как отметил мэр Максим Кудрявцев, вице-мэр проявил себя как хороший специалист, восстановив движение на двух переправах, где проходил ремонт: Октябрьский и Димитровский мосты.
Иосиф Кодалаев займется реформированием департамента транспорта. Исполнять обязанности главы временно станет Валерий Жарков. Тем временем новосибирского бизнесмена и чиновника из мэрии уличили в махинациях с 32 млн