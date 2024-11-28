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Posted 28 ноября, 01:49

Published 28 ноября, 01:49

Modified 28 ноября, 01:51

Updated 28 ноября, 01:51

Чиновник на новой должности

В Новосибирске назначили нового вице-мэра — что о нем известно

28 ноября 2024, 01:49
Фото: atas.info. Чиновник на новой должности

В Новосибирске назвали имя нового вице-мэра

В новосибирской мэрии назначен новый вице-мэр, о чем проинформировали в администрации.

Первым помощником мэра стал Иосиф Кодалаев. Он возглавлял департамент транспорта. С 28 ноября чиновник займется новыми обязанностями.

О Кодалаеве известно следующее: ему 43 года, окончил СГУПС, работал на разных должностях и в разных ведомствах, связанных с транспортом. В прошлом году он руководил «Гормостом», а в этом году транспортным департаментом.

Как отметил мэр Максим Кудрявцев, вице-мэр проявил себя как хороший специалист, восстановив движение на двух переправах, где проходил ремонт: Октябрьский и Димитровский мосты.

Иосиф Кодалаев займется реформированием департамента транспорта. Исполнять обязанности главы временно станет Валерий Жарков. Тем временем новосибирского бизнесмена и чиновника из мэрии уличили в махинациях с 32 млн

Новый заммэра назначен Новосибирске — кто он
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