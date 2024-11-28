В Новосибирске назван срок открытия станции метро «Спортивная»

Posted 28 ноября, 08:00
Published 28 ноября, 08:00
Modified 28 ноября, 08:02
Updated 28 ноября, 08:02
Как сообщили в мэрии, новому подрядчику предстоит завершить работы по установке инженерных систем и доработать конструкции платформенных дверей. Одновременно специалисты проводят корректировку сметной документации для ее направления на экспертизу. Это необходимо для проверки достоверности стоимости работ и их последующего финансирования.
Ранее открытие станции неоднократно переносилось. Изначально ее планировали сдать летом 2022 года, после чего сроки сдвигали. В апреле 2024 года станцию планировали достроить до конца года, однако осенью в мэрии заявили, что сроки станут известны только после выбора нового подрядчика.
В ноябре объект перевели в режим повышенной готовности, что связано с обеспечением безопасности и ускорением выполнения работ.