В Новосибирске назван срок открытия станции метро «Спортивная»

Ранее открытие станции неоднократно переносилось. Изначально ее планировали сдать летом 2022 года, после чего сроки сдвигали. В апреле 2024 года станцию планировали достроить до конца года, однако осенью в мэрии заявили, что сроки станут известны только после выбора нового подрядчика.