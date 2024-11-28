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Posted 28 ноября, 08:00

Published 28 ноября, 08:00

Modified 28 ноября, 08:02

Updated 28 ноября, 08:02

Станция метро «Спортивная»

В Новосибирске назван срок открытия станции метро «Спортивная»

28 ноября 2024, 08:00
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Станция метро «Спортивная»

Новосибирская станция метро «Спортивная» откроется в 2025 году

В мэрии Новосибирска подтвердили, что ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» перенесен на 2025 год. Ранее станцию планировали открыть до конца 2024 года, но сроки сдвинулись из-за необходимости завершения ряда инженерных и строительных работ.

Как сообщили в мэрии, новому подрядчику предстоит завершить работы по установке инженерных систем и доработать конструкции платформенных дверей. Одновременно специалисты проводят корректировку сметной документации для ее направления на экспертизу. Это необходимо для проверки достоверности стоимости работ и их последующего финансирования.

Ранее открытие станции неоднократно переносилось. Изначально ее планировали сдать летом 2022 года, после чего сроки сдвигали. В апреле 2024 года станцию планировали достроить до конца года, однако осенью в мэрии заявили, что сроки станут известны только после выбора нового подрядчика.

В ноябре объект перевели в режим повышенной готовности, что связано с обеспечением безопасности и ускорением выполнения работ.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#График работы#Спортивная
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