В Новосибирске обвиняемый в мошенничестве застройщик скончался в СИЗО

Posted 28 ноября, 05:38
Published 28 ноября, 05:38
Modified 28 ноября, 05:40
Updated 28 ноября, 05:40
Бывшего директора строительной компании обвинили в мошенничестве. В деле фигурирует сумма в 25 млн рублей. Его арестовали, а недавно он скончался в СИЗО. Теперь дольщики не получили ни жилье, ни деньги.
Дом должны были сдать в январе 2025 года, однако фактически работы были заморожены. Позже у фирмы сменился директор, который якобы не имел доступ к счетам.
После смерти застройщика новосибирцы не знают, что теперь им делать, пишет КП-Новосибирск. Всего пострадавших по делу больше 100 человек. Жители города требуют, чтобы дом достроили, так как многие из сибиряков взяли кредиты и продолжают их выплачивать. В Новосибирске продолжают работать над сдачей долгостроев.