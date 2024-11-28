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Posted 28 ноября, 05:38

Published 28 ноября, 05:38

Modified 28 ноября, 05:40

Updated 28 ноября, 05:40

Дом не достроен

В Новосибирске обвиняемый в мошенничестве застройщик скончался в СИЗО

28 ноября 2024, 05:38
Фото: 1MI. Дом не достроен
В Новосибирске дольщики не понимают что им делать, так как обвиняемый в мошенничестве застройщик скончался в изоляторе.

Бывшего директора строительной компании обвинили в мошенничестве. В деле фигурирует сумма в 25 млн рублей. Его арестовали, а недавно он скончался в СИЗО. Теперь дольщики не получили ни жилье, ни деньги.

Дом должны были сдать в январе 2025 года, однако фактически работы были заморожены. Позже у фирмы сменился директор, который якобы не имел доступ к счетам.

После смерти застройщика новосибирцы не знают, что теперь им делать, пишет КП-Новосибирск. Всего пострадавших по делу больше 100 человек. Жители города требуют, чтобы дом достроили, так как многие из сибиряков взяли кредиты и продолжают их выплачивать. В Новосибирске продолжают работать над сдачей долгостроев.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Застройщик#Сизо#Дом#Дольщики
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