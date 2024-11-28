В Новосибирске обвиняемый в мошенничестве застройщик скончался в СИЗО

После смерти застройщика новосибирцы не знают, что теперь им делать, пишет КП-Новосибирск. Всего пострадавших по делу больше 100 человек. Жители города требуют, чтобы дом достроили, так как многие из сибиряков взяли кредиты и продолжают их выплачивать. В Новосибирске продолжают работать над сдачей долгостроев.