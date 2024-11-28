В Новосибирске раскрыта причина неготовности города к отопительному сезону

Posted 28 ноября, 02:57
Published 28 ноября, 02:57
Modified 28 ноября, 02:59
Updated 28 ноября, 02:59
Паспорт готовности к отопительному сезону не получил третий по численности город — Новосибирск. Данный факт назвали негативным историческим прецедентом. Об этом заявил представитель президента в Сибири Анатолий Серышев. При этом таких регионов-аутсайдеров в Сибири всего 15%.
При этом в городе продолжаются инциденты с коммунальными авариями. Из-за дефектов теплосетей горожане могут сутки сидеть без отопления. Такая ситуация складывается во многих районах города.
Как уточнили ТАСС в мэрии, паспорт не получен из-за документов, которые не предоставили теплоснабжающие компании.