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Posted 28 ноября, 02:57

Published 28 ноября, 02:57

Modified 28 ноября, 02:59

Updated 28 ноября, 02:59

Отопление дали несколько месяцев назад

В Новосибирске раскрыта причина неготовности города к отопительному сезону

28 ноября 2024, 02:57
Фото: atas.info. Отопление дали несколько месяцев назад
Готовность Новосибирска к отопительному сезону раскритиковал полпред президента.

Паспорт готовности к отопительному сезону не получил третий по численности город — Новосибирск. Данный факт назвали негативным историческим прецедентом. Об этом заявил представитель президента в Сибири Анатолий Серышев. При этом таких регионов-аутсайдеров в Сибири всего 15%.

При этом в городе продолжаются инциденты с коммунальными авариями. Из-за дефектов теплосетей горожане могут сутки сидеть без отопления. Такая ситуация складывается во многих районах города.

Как уточнили ТАСС в мэрии, паспорт не получен из-за документов, которые не предоставили теплоснабжающие компании.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отопительный сезон#Коммунальная авария
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