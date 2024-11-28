В Новосибирске раскрыта причина неготовности города к отопительному сезону

Паспорт готовности к отопительному сезону не получил третий по численности город — Новосибирск. Данный факт назвали негативным историческим прецедентом. Об этом заявил представитель президента в Сибири Анатолий Серышев. При этом таких регионов-аутсайдеров в Сибири всего 15%.