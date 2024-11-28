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Posted 28 ноября, 09:19

Published 28 ноября, 09:19

Modified 28 ноября, 09:21

Updated 28 ноября, 09:21

Тепла нет

В Новосибирской области 17 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

28 ноября 2024, 09:19
Фото: 1MI. Тепла нет
В Новосибирской области произошло массовое отключение отопления из-за аварии, сообщили в МЧС.

Все случилось в Бердске. Днем 28 ноября перестали подавать тепло в более чем 115 домах. Там проживает около 17 тысяч человек. Также батареи остывают в трех детских садах и двух школах.

Произошло аварийное отключение из-за коммунального ЧП. Был найден порыв на теплотрассах. Дефект зафиксирован у дома №57 на улице Микрорайон. На месте трудятся аварийные бригады.

В соседнем Искитиме взорвался газопровод. Сейчас газа в домах нет. Их перевели на резервное топливо. Создана специальная комиссия по ЧС. Частный сектор планируют подключить к резервной котельной.

Жителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Отопление#Бердск#Теплотрасса#Коммунальная авария
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