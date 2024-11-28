В Новосибирской области 17 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

Posted 28 ноября, 09:19
Published 28 ноября, 09:19
Modified 28 ноября, 09:21
Updated 28 ноября, 09:21
Все случилось в Бердске. Днем 28 ноября перестали подавать тепло в более чем 115 домах. Там проживает около 17 тысяч человек. Также батареи остывают в трех детских садах и двух школах.
Произошло аварийное отключение из-за коммунального ЧП. Был найден порыв на теплотрассах. Дефект зафиксирован у дома №57 на улице Микрорайон. На месте трудятся аварийные бригады.
В соседнем Искитиме взорвался газопровод. Сейчас газа в домах нет. Их перевели на резервное топливо. Создана специальная комиссия по ЧС. Частный сектор планируют подключить к резервной котельной.