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Posted 28 ноября, 04:21

Published 28 ноября, 04:21

Modified 28 ноября, 04:43

Updated 28 ноября, 04:43

Наркотиков было много

В Новосибирской области мигранты изготовили 100 кг наркотиков

28 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI. Наркотиков было много
В Новосибирской области мигранты производили наркотики и распространяли их в регионе, подробности дала прокуратура.

Иностранцы стали частью ОПГ в 2023 году. Они изготавливали наркотики и распространяли их в Мошковском районе.

За черную работу они получали криптовалюту. В последний раз они изготовили 100 кг запрещенного вещества. Из них 40 кг они успели сбыть, а остальные 60 кг ждали своего часа.

Однако факт преступления раскрыли. Мигрантов задержали и арестовали. Было возбуждено дело по факту производства наркотиков и покушения на сбыт. Их дело направили в суд, который поставит финальную точку. Ранее «главного» курьера задержали с крупной партией наркотиков

Сибиряк с крупной партией наркотиков торговал «запрещенкой» через мессенджер
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Мигранты#Уголовное дело#Наркотики
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