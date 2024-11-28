В Новосибирской области мигранты изготовили 100 кг наркотиков

Posted 28 ноября, 04:21
Published 28 ноября, 04:21
Modified 28 ноября, 04:43
Updated 28 ноября, 04:43
Иностранцы стали частью ОПГ в 2023 году. Они изготавливали наркотики и распространяли их в Мошковском районе.
За черную работу они получали криптовалюту. В последний раз они изготовили 100 кг запрещенного вещества. Из них 40 кг они успели сбыть, а остальные 60 кг ждали своего часа.
Однако факт преступления раскрыли. Мигрантов задержали и арестовали. Было возбуждено дело по факту производства наркотиков и покушения на сбыт. Их дело направили в суд, который поставит финальную точку. Ранее «главного» курьера задержали с крупной партией наркотиков