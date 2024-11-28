В Новосибирской области в бюджет на 2024-й год внесли финальные корректировки

Posted 28 ноября, 09:42
Published 28 ноября, 09:42
Modified 28 ноября, 09:44
Updated 28 ноября, 09:44
Как отметил губернатор Андрей Травников, обычно последние изменения в бюджете имеют технический характер.
«Мы обеспечиваем бюджетными решениями уже фактически свершившиеся расходы или принятые решения. В частности, продолжение реализации всех проектов строительства, ремонта. Если по каким-то объектам есть сложности, и подрядчики не справляются со своими обязательствами, какие-то пусковые объекты переходят на 2025 год, они будут обеспечены лимитами. Точно так же, как и плюсовые поправки: если кто-то с опережением завершает работы в 2024 году, то действуем по уже многолетнему нашему принципу „Кто строит вперёд, тот вперёд получает деньги“, соответственно, это тоже учтено в поправках», — объяснил глава региона.
По словам Травникова, социальные обязательства — это приоритет при любых финансовых решениях правительства и депутатов. Чтобы никто не остался без выплат или пособий, рассчитывается бюджет с избытком. По результатам года все эти дополнительные средства используются на реальные нужды.
Как сообщил зампредседателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, объясняя корректировки, основные моменты, по которым нужно внести эти изменения, — уточнение распределения средств на реализацию инфраструктурных проектов после окончательного согласования со штабом по региональному развитию у правительства РФ. Это касается проектов, финансируемых за счет федеральных кредитов и реструктуризации.
Второе — помощь предприятиям ЖКХ в оплате топливно-энергетических ресурсов. Третье — необходимость выделить средства на 2025 год для совместного финансирования региональных обязательств по обновлению вагонов метро с Новосибирском. Еще одно направление — актуализация распределения средств дорожного фонда в зависимости от темпов выполнения работ на объектах.