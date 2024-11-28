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Posted 28 ноября, 05:17

Published 28 ноября, 05:17

Modified 28 ноября, 05:17

Updated 28 ноября, 05:17

В среднем россияне планируют потратить на покупку ёлки не более 4 тысяч рублей

28 ноября 2024, 05:17
Более 80% россиян покупают натуральные ели и пихты каждый год к празднику — таковы результаты исследования аналитиков сети гипермаркетов «О’КЕЙ», которые есть в распоряжении RT.

Кроме того, по словам экспертов, искусственные ёлки выбрали 15% респондентов. При этом 2% заявили, что в этом году вовсе не планируют ставить ёлку, отмечается в исследовании.

«Среди причин, по которым россияне выбирают живые ёлки, на первом месте оказался их уникальный хвойный запах, который важен для 41% опрошенных и дарит ощущение праздника. 37% россиян объяснили свой выбор отсутствием места для хранения искусственной ёлки, а для 8% покупка живого дерева стала частью семейной традиции», — подчёркивается в опросе.

Искусственные ели в первую очередь выбирают те, кто хочет сэкономить: 33% опрошенных предпочли отказаться от ежегодных затрат на натуральную ёлку, рассказали специалисты.

«Ещё 28% отметили, что искусственное дерево избавляет их от необходимости постоянно убирать опавшие иголки. Для 13% россиян важным аргументом стала забота об экологии», — добавили в сети гипермаркетов.

Отмечается, что главным критерием при выборе ёлки россияне назвали её высоту.

«Этому параметру отдали предпочтение 66% участников исследования. Каждый второй россиянин покупает ёлку 180 см и выше», — поделились в компании.

По данным аналитиков, в среднем жители России планируют потратить на покупку новогодней ёлки не более 4 тыс. рублей, пишет RT.

Отмечается, что большинство респондентов приобретают ёлку ближе к празднику.

«Так, более трети опрошенных (36%) покупают её после 20 декабря. 12% начинают подготовку к Новому году уже в начале декабря, а 2% покупают ёлку заблаговременно — в ноябре. В этом случае приобретают дерево в горшке», — говорится в материале.

Помимо этого, стало известно, что у 73% россиян наряженная ёлка стоит в доме до конца января, заключили аналитики.

Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. респондентов.

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