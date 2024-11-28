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Posted 28 ноября, 17:05

Published 28 ноября, 17:05

Modified 28 ноября, 17:05

Updated 28 ноября, 17:05

Востоковед: Израиль и Ливан могут заключить соглашение, но продлится оно недолго

28 ноября 2024, 17:05
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT предположил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла» может быть подписано, но просуществует недолго.

Так специалист прокомментировал информацию телеканала CNN со ссылкой на источник о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с «Хезболлой», пишет RT.

«Это, конечно, всё возможно, но для Израиля проблема-то не будет решена. Нетаньяху не решил те задачи, которые он ставил относительно безопасности даже севера Израиля. Теоретически, испытавшие сильный удар „Хезболла“ и Иран могут согласиться на временное прекращение огня, но Израиль, не решив задачу, вряд ли долго будет хранить молчание», — объяснил Балмасов.

Собеседник RT предположил, что премьер-министр Израиля намеренно «затягивает» конфликт.

«Администрация (лидера США Джо. — RT) Байдена на него давила, а сейчас выборы кончились и можно пару месяцев подождать, пока вступит (в должность американского президента Дональд. — RT) Трамп, чтобы сходу разорвать эти соглашения и ударить по „Хезболле“. Если они и будут подписаны, я сомневаюсь, что они просуществуют очень долго», — заключил аналитик.

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