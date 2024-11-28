Востоковед: Израиль и Ливан могут заключить соглашение, но продлится оно недолго

Posted 28 ноября, 17:05
Published 28 ноября, 17:05
Modified 28 ноября, 17:05
Updated 28 ноября, 17:05
Так специалист прокомментировал информацию телеканала CNN со ссылкой на источник о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с «Хезболлой», пишет RT.
«Это, конечно, всё возможно, но для Израиля проблема-то не будет решена. Нетаньяху не решил те задачи, которые он ставил относительно безопасности даже севера Израиля. Теоретически, испытавшие сильный удар „Хезболла“ и Иран могут согласиться на временное прекращение огня, но Израиль, не решив задачу, вряд ли долго будет хранить молчание», — объяснил Балмасов.
Собеседник RT предположил, что премьер-министр Израиля намеренно «затягивает» конфликт.
«Администрация (лидера США Джо. — RT) Байдена на него давила, а сейчас выборы кончились и можно пару месяцев подождать, пока вступит (в должность американского президента Дональд. — RT) Трамп, чтобы сходу разорвать эти соглашения и ударить по „Хезболле“. Если они и будут подписаны, я сомневаюсь, что они просуществуют очень долго», — заключил аналитик.