Востоковед: Израиль и Ливан могут заключить соглашение, но продлится оно недолго

«Администрация (лидера США Джо. — RT) Байдена на него давила, а сейчас выборы кончились и можно пару месяцев подождать, пока вступит (в должность американского президента Дональд. — RT) Трамп, чтобы сходу разорвать эти соглашения и ударить по „Хезболле“. Если они и будут подписаны, я сомневаюсь, что они просуществуют очень долго», — заключил аналитик.