Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Новосибирске среди посетителей кафе

Posted 28 ноября, 07:26
Published 28 ноября, 07:26
Modified 28 ноября, 07:28
Updated 28 ноября, 07:28
Искитимский районный суд Новосибирской области 28 ноября постановил приостановить деятельность кафе «Хуторок» в искитимском микрорайоне Индустриальный. Работа заведения прекратится на три месяца.
Причиной стало выявление серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, что привело к вспышке кишечных инфекций среди посетителей заведения. В ходе внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором по требованию прокуратуры, установлено:
Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» подтвердило, что бактерии Сальмонелла обнаружены у работников кухни и в организмах посетителей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией.
ООО «Полюс плюс», управляющее кафе «Хуторок», признано виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».