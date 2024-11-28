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Posted 28 ноября, 07:26

Published 28 ноября, 07:26

Modified 28 ноября, 07:28

Updated 28 ноября, 07:28

Маленькие шашлычки

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Новосибирске среди посетителей кафе

28 ноября 2024, 07:26
Фото: 1MI. Маленькие шашлычки

Новосибирское кафе закрыли из-за вспышки сальмонеллеза

Суд на 90 суток закрыл кафе «Хуторок» в Искитиме из-за нарушений санитарных норм. После питания в заведении несколько местных жителей заболели сальмонеллезом.

Искитимский районный суд Новосибирской области 28 ноября постановил приостановить деятельность кафе «Хуторок» в искитимском микрорайоне Индустриальный. Работа заведения прекратится на три месяца.

Причиной стало выявление серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, что привело к вспышке кишечных инфекций среди посетителей заведения. В ходе внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором по требованию прокуратуры, установлено:

  • Нарушение гигиенических стандартов. В кафе отсутствовало бактерицидное оборудование, не обеспечивался контроль чистоты и соблюдение поточности технологических процессов, что создало риск загрязнения пищи.
  • Поддельные медицинские книжки. Сотрудники, работавшие в кафе, не проходили обязательные медосмотры и гигиеническую аттестацию, несмотря на наличие соответствующих отметок.
  • Опасная продукция. Лабораторные исследования выявили в блюдах и на кухонных поверхностях бактерии рода Сальмонелла и группы кишечных палочек.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» подтвердило, что бактерии Сальмонелла обнаружены у работников кухни и в организмах посетителей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией.

ООО «Полюс плюс», управляющее кафе «Хуторок», признано виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Кафе#Еда#Питание#Сальмонеллез
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