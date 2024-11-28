Взрыв газопровода под Новосибирском — что произошло

28 ноября в Искитиме произошел порыв газопровода высокого давления. Инцидент случился на улице Некрасова в Заречном микрорайоне. Диаметр поврежденной трубы составляет 600 мм. В результате аварии без газоснабжения остались жители самого Искитима, поселка Чернореченский, а также сел Лебедевка и Тальменка.