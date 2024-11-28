Взрыв газопровода под Новосибирском — что произошло

Posted 28 ноября, 07:10
Published 28 ноября, 07:10
Modified 28 ноября, 07:12
Updated 28 ноября, 07:12
28 ноября в Искитиме произошел порыв газопровода высокого давления. Инцидент случился на улице Некрасова в Заречном микрорайоне. Диаметр поврежденной трубы составляет 600 мм. В результате аварии без газоснабжения остались жители самого Искитима, поселка Чернореченский, а также сел Лебедевка и Тальменка.
В администрации Искитимского района сообщили, что для оперативного решения проблемы созвано экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем присутствовали представители районной и городской администраций, а также аварийные службы.
Больницы и многоквартирные дома Искитима уже переведены на резервное отопление от котельной НЗИВ. Однако частный сектор, подключенный к газопроводу, остался без газа. Для трех населенных пунктов района планируется запуск резервной дизельной котельной.
Специалисты газовой службы отмечают, что на участке повреждения земляные работы не проводились, причины порыва пока неизвестны. По предварительным данным, восстановление газопровода займет около двух дней.