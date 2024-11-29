Андрей Травников наградил лучших работников сельского хозяйства Новосибирской области

Posted 29 ноября, 10:07
Published 29 ноября, 10:07
Modified 29 ноября, 10:09
Updated 29 ноября, 10:09
Победителям трудового соревнования в агропромышленном комплексе региона вручили благодарственные письма губернатора. Их удостоились около 200 человек, включая молодых специалистов, опытных руководителей и ветеранов отрасли. Губернатор Травников поблагодарил аграриев за достойную работу, подчеркнув их вклад в развитие региона, несмотря на непростые погодные условия этого года.
«Искренне всех благодарю и за этот год, и за многолетний труд, потому что на селе он именно таков — труд год от года. Отдельно благодарю руководителей, потому что в сельском хозяйстве работу руководителя не сравнить ни с одной другой сферой. Это особенно хорошо понимаешь в непростые периоды», — отметил глава региона.
Особую благодарность губернатор выразил молодым специалистам, которые после обучения вернулись в село, ветеранам отрасли, а также аграриям, оказывающим помощь бойцам СВО.
Председатель Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул важность сельского образа жизни и его сохранение благодаря усилиям работников агропромышленного комплекса:
«Эти награды — не только за работу. Вы — те люди, кто сохраняет сельский образ жизни. Это вы обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Благодаря вам есть деревня. Россия — сельскохозяйственная страна, и без деревни её не будет. Спасибо вам огромное, низкий поклон, здоровья, счастья, успехов и всем нам — победы!»
На церемонии вручали государственные награды, включая звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премии имени Юрия Бугакова и другие знаки признания.