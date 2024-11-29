Андрей Травников наградил лучших работников сельского хозяйства Новосибирской области

«Эти награды — не только за работу. Вы — те люди, кто сохраняет сельский образ жизни. Это вы обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Благодаря вам есть деревня. Россия — сельскохозяйственная страна, и без деревни её не будет. Спасибо вам огромное, низкий поклон, здоровья, счастья, успехов и всем нам — победы!»