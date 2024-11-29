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Posted 29 ноября, 10:07

Published 29 ноября, 10:07

Modified 29 ноября, 10:09

Updated 29 ноября, 10:09

Церемония награждения

Андрей Травников наградил лучших работников сельского хозяйства Новосибирской области

29 ноября 2024, 10:07
Фото: Правительство Новосибирской области. Церемония награждения
В Новосибирской области чествовали лучших аграриев региона. Торжественная церемония награждения прошла в здании Правительства области, где губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметили заслуги работников агропромышленного комплекса.

Победителям трудового соревнования в агропромышленном комплексе региона вручили благодарственные письма губернатора. Их удостоились около 200 человек, включая молодых специалистов, опытных руководителей и ветеранов отрасли. Губернатор Травников поблагодарил аграриев за достойную работу, подчеркнув их вклад в развитие региона, несмотря на непростые погодные условия этого года.

«Искренне всех благодарю и за этот год, и за многолетний труд, потому что на селе он именно таков — труд год от года. Отдельно благодарю руководителей, потому что в сельском хозяйстве работу руководителя не сравнить ни с одной другой сферой. Это особенно хорошо понимаешь в непростые периоды», — отметил глава региона.

Особую благодарность губернатор выразил молодым специалистам, которые после обучения вернулись в село, ветеранам отрасли, а также аграриям, оказывающим помощь бойцам СВО.

Награждение участниковНаграждение участников
Награждение участниковНаграждение участников
Награждение участниковНаграждение участников
Награждение участников. Фото: Правительство Новосибирской области

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул важность сельского образа жизни и его сохранение благодаря усилиям работников агропромышленного комплекса:

«Эти награды — не только за работу. Вы — те люди, кто сохраняет сельский образ жизни. Это вы обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Благодаря вам есть деревня. Россия — сельскохозяйственная страна, и без деревни её не будет. Спасибо вам огромное, низкий поклон, здоровья, счастья, успехов и всем нам — победы!»

На церемонии вручали государственные награды, включая звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премии имени Юрия Бугакова и другие знаки признания.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Законодательное собрание#Андрей Травников#Награждение#Победители
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