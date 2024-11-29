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Posted 29 ноября, 10:45

Published 29 ноября, 10:45

Modified 29 ноября, 10:47

Updated 29 ноября, 10:47

Работа за компьютером

«Авито» выйдет на рынок временной занятости

29 ноября 2024, 10:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Работа за компьютером
Онлайн-сервис «Авито» готовится к запуску нового направления, связанного с временной занятостью.

Для реализации этой инициативы компания зарегистрировала два новых юридических лица — «Авито Гиг Решения» и «Авито Консалт».По информации, предоставленной пресс-службой компании, создание отдельных юридических лиц связано с необходимостью юридического и регистрационного оформления для работы в новой сфере.

«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. „Авито Работа“ видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — рассказали в компании.

«Авито» уже обладает широкой базой работодателей и соискателей. Выход на рынок временной занятости логично продолжает стратегию компании по созданию удобных решений для поиска работы и сотрудников.

РЖД обратились к Авито Работе, чтобы найти новых сотрудников
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