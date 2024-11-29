«Авито» выйдет на рынок временной занятости

Для реализации этой инициативы компания зарегистрировала два новых юридических лица — «Авито Гиг Решения» и «Авито Консалт».По информации, предоставленной пресс-службой компании, создание отдельных юридических лиц связано с необходимостью юридического и регистрационного оформления для работы в новой сфере.