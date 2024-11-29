Что изменится в жизни россиян с декабря 2024 — какие законы вступят в силу

Posted 29 ноября, 09:02
Published 29 ноября, 09:02
Modified 29 ноября, 09:04
Updated 29 ноября, 09:04
В первый месяц зимы в силу вступают новые законодательные нормы. С декабря жизнь и новосибирцев, и всех россиян изменится навсегда.
Законы затрагивают разные сферы. Например, принимать экзамены у мигрантов разрешат только госучреждениям: посредникам это делать запретят. В конце ноября увеличились штрафы за подделку документов.
Также в стране усилили защиту детей и семейных ценностей. Иностранцам запретили усыновлять несовершеннолетних: касается это только граждан, в чьих странах разрешено менять пол. Помимо этого, запретят пропагандировать отказ от деторождения.
Потенциальных бойцов СВО освободят от исполнительного сбора. Если военные заключат контракт с ВС РФ до 2024 года, то их могут избавить от просроченных кредитов до 10 млн рублей.