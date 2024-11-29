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Posted 29 ноября, 09:02

Published 29 ноября, 09:02

Modified 29 ноября, 09:04

Updated 29 ноября, 09:04

Что изменится у новосибирцев

Что изменится в жизни россиян с декабря 2024 — какие законы вступят в силу

29 ноября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney. Что изменится у новосибирцев

С декабря из-за новых законов жизнь новосибирцев изменится навсегда

В России в текущем году появятся новые законы: рассказываем о каждом из них.

В первый месяц зимы в силу вступают новые законодательные нормы. С декабря жизнь и новосибирцев, и всех россиян изменится навсегда.

Законы затрагивают разные сферы. Например, принимать экзамены у мигрантов разрешат только госучреждениям: посредникам это делать запретят. В конце ноября увеличились штрафы за подделку документов.

Также в стране усилили защиту детей и семейных ценностей. Иностранцам запретили усыновлять несовершеннолетних: касается это только граждан, в чьих странах разрешено менять пол. Помимо этого, запретят пропагандировать отказ от деторождения.

Потенциальных бойцов СВО освободят от исполнительного сбора. Если военные заключат контракт с ВС РФ до 2024 года, то их могут избавить от просроченных кредитов до 10 млн рублей.

Фото: Вячеслав Володин
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Мигранты#Семья#Закон#Участник СВО
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