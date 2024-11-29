Директор Новосибирского цирка снова выиграл суд у Росгосцирка

Сергей Шабанов выиграл третий суд у Росгосцирка. Ранее он обвинил его в коррупции, за что к нему применили санкции. В случае проигрыша, он бы лишился своей должности. В первом иске его обвиняли в том, что тот якобы не контролировал отчетность, а во втором — самовольный ремонт.