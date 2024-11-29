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Posted 29 ноября, 10:49

Published 29 ноября, 10:49

Modified 29 ноября, 10:51

Updated 29 ноября, 10:51

Директор выиграл суд

Директор Новосибирского цирка снова выиграл суд у Росгосцирка

29 ноября 2024, 10:49
Фото: atas.info. Директор выиграл суд
В Новосибирске директор цирка в очередной раз выиграл суд у Росгосцирка.

Сергей Шабанов выиграл третий суд у Росгосцирка. Ранее он обвинил его в коррупции, за что к нему применили санкции. В случае проигрыша, он бы лишился своей должности. В первом иске его обвиняли в том, что тот якобы не контролировал отчетность, а во втором — самовольный ремонт.

В мае его выселили из комнаты в общежитии. Сейчас директор цирка выиграл суд и может заезжать туда обратно, пишет «Прецедент», так как выселение признали недействительным.

Ранее бездомному Шабанову предложили апартаменты с террасой. Такое решение озвучило московское руководство Росгосцирка. Однако от шикарного предложения директор отказался.

В Новосибирске директор цирка выиграл второй суд у Росгосцирка
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Цирк#Сергей Шабанов
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