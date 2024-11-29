Директор Новосибирского цирка снова выиграл суд у Росгосцирка

Posted 29 ноября, 10:49
Published 29 ноября, 10:49
Modified 29 ноября, 10:51
Updated 29 ноября, 10:51
Сергей Шабанов выиграл третий суд у Росгосцирка. Ранее он обвинил его в коррупции, за что к нему применили санкции. В случае проигрыша, он бы лишился своей должности. В первом иске его обвиняли в том, что тот якобы не контролировал отчетность, а во втором — самовольный ремонт.
В мае его выселили из комнаты в общежитии. Сейчас директор цирка выиграл суд и может заезжать туда обратно, пишет «Прецедент», так как выселение признали недействительным.
Ранее бездомному Шабанову предложили апартаменты с террасой. Такое решение озвучило московское руководство Росгосцирка. Однако от шикарного предложения директор отказался.