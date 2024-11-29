Газ вернули в дома жителей Новосибирской области после аварии

Также из-за коммунальной аварии в Бердске не было отопления. Случилось это из-за дефекта на трубопроводе. Недавно больше сотни домов остались без тепла в Новосибирске. Виной всему теплотрубы и работы на них. Отопление включили лишь на следующие сутки.