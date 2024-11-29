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Posted 29 ноября, 01:50

Published 29 ноября, 01:50

Modified 29 ноября, 01:52

Updated 29 ноября, 01:52

Газ вернули

Газ вернули в дома жителей Новосибирской области после аварии

29 ноября 2024, 01:50
Фото: 1MI. Газ вернули
В Искитимском районе Новосибирской области возобновили подачу газа, о чем сообщил губернатор в соцсетях.

Все случилось днем ранее, 28 ноября. В Искитиме произошла авария на газопроводе. Его повредили рабочие. Они бурили на этом участке скважину.

Без топлива остались десятки домов, включая в селах Лебедевка Тальменка и Чернореченский поселок.

Котельные переводили на резервное топливо, сообщал губернатор. Андрей Травников проинформировал, что в 19 часов того же дня аварию устранили и газ вернули в дома.

Также из-за коммунальной аварии в Бердске не было отопления. Случилось это из-за дефекта на трубопроводе. Недавно больше сотни домов остались без тепла в Новосибирске. Виной всему теплотрубы и работы на них. Отопление включили лишь на следующие сутки.

Бастрыкин возмутился отсутствием отопления в селе Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Искитим#Газ#Коммунальная авария
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