Газ вернули в дома жителей Новосибирской области после аварии

Posted 29 ноября, 01:50
Published 29 ноября, 01:50
Modified 29 ноября, 01:52
Updated 29 ноября, 01:52
Все случилось днем ранее, 28 ноября. В Искитиме произошла авария на газопроводе. Его повредили рабочие. Они бурили на этом участке скважину.
Без топлива остались десятки домов, включая в селах Лебедевка Тальменка и Чернореченский поселок.
Котельные переводили на резервное топливо, сообщал губернатор. Андрей Травников проинформировал, что в 19 часов того же дня аварию устранили и газ вернули в дома.
Также из-за коммунальной аварии в Бердске не было отопления. Случилось это из-за дефекта на трубопроводе. Недавно больше сотни домов остались без тепла в Новосибирске. Виной всему теплотрубы и работы на них. Отопление включили лишь на следующие сутки.