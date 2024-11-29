«Ходит раз в никогда»: известный блогер ужаснулся от транспорта в Новосибирске

Еще одной проблемой развития общественного транспорта блогер назвал то, что десятки лет назад руководство Новосибирска и области сделало ставку на метро. С тех пор власти до сих пор уповают на то, что разовьют сеть метро, как в Москве. Однако, на деле, жители города не получают ни метро, ни качественный общественный транспорт.