«Ходит раз в никогда»: известный блогер ужаснулся от транспорта в Новосибирске

Posted 29 ноября, 05:33
Published 29 ноября, 05:33
Modified 29 ноября, 05:47
Updated 29 ноября, 05:47
Аркадий Гершман — известный блогер, урбанист и специалист по транспорту, автор блога «Город для людей». В разговоре с Atas.Info он выделил множество проблем Новосибирска и выразил мнение, что сейчас город находится в состоянии «транспортного коллапса».
Основной проблемой Новосибирска, по мнению блогера, стало отсутствие понимания, что общественный транспорт — это не социальная функция, а полноценная часть городской инфраструктуры.
«Общественный транспорт должен быть качественным, надежным и конкурентоспособным по сравнению с личным автомобилем. Автобусы должны ходить с качеством метро — часто, быстро и по расписанию. Человек должен быть уверен, что доедет до работы или дома за определенное, точное время, независимо от пробок», — считает эксперт.
В Новосибирске же, по его словам, все наоборот: люди вынуждены пересаживаться на личные автомобили, усугубляя пробки и экологическую ситуацию, так как передвигаться на автобусах невозможно — неизвестно, сколько времени займет дорога до центра, 20 минут или 2 часа.
Урбанист отметил, что в Новосибирске сохранилось разнообразие видов общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи и метро, но это не спасает ситуацию, и город с каждым годом только больше тонет в пробках.
По словам Гершмана, Новосибирск, как и многие другие города России, страдает от неверного подхода к планированию городской инфраструктуры. Вместо создания удобного и доступного общественного транспорта приоритет отдается строительству автомобильных развязок и мостов, рассчитанных на личные автомобили.
«К власти до сих пор не пришло осознание, что что-то делается не так, судя по строительству автомобильной развязки, по сути, в центре города. То есть мосты через Обь, конечно, нужны, но… Инфраструктура нужна в первую очередь для общественного транспорта, для пешеходов, велосипедистов и, в последнюю очередь, для машин. А в Новосибирске загородная инфраструктура строится в центре», — отмечает эксперт.
Еще одной проблемой развития общественного транспорта блогер назвал то, что десятки лет назад руководство Новосибирска и области сделало ставку на метро. С тех пор власти до сих пор уповают на то, что разовьют сеть метро, как в Москве. Однако, на деле, жители города не получают ни метро, ни качественный общественный транспорт.
«Троллейбус загибается, да и все остальное находится в удручающем состоянии. Метро хоть и есть, но на его развитие город ставил слишком большую ставку, забыв о наземном транспорте. В итоге трамваи ходят редко, троллейбусы исчезают, а автобусы стоят в пробках, не обеспечивая необходимого уровня сервиса», — заявил урбанист.
Аркадий Гершман предложил властям Новосибирска отказаться от утопичных надежд на развитие метро и сосредоточиться на модернизации наземного транспорта, в особенности, трамвая.
Гершман обратил внимание на недостаток финансирования, который делает транспортную реформу в Новосибирске практически невозможной. Рост цен на технику, дефицит водителей и прекращение федеральных программ поддержки создают дополнительные сложности.
«Даже если раньше можно было обновлять технику время от времени, сейчас перспективы этого крайне туманны. Денег нет ни на федеральном, ни на местном уровне. В таких условиях сложно даже мечтать о каком-то долгосрочном развитии», — отметил он.
Особенно критичной, по мнению урбаниста, является ситуация с водителями. Дефицит водителей в некоторых городах России, по его словам достигает 50%.
Но основная проблема, по словам Гершмана заключается в отсутствии у города внятной транспортной стратегии.
«В Новосибирске 15 лет просто сидели и ничего не делали, а другие города, такие как Пермь или Красноярск, проводили реформы. Теперь там намного больше выделенных полос для общественного транспорта, закупаются современные автобусы. А здесь до сих пор нет понимания, зачем нужны выделенки, трамваи разваливаются, а автобусы ходят раз в никогда», — добавил он.
По его мнению, без четкого плана и инвестиций Новосибирск рискует остаться одним из самых неудобных городов для жизни в России. При этом в мэрии Новосибирска утверждают, что стратегия по развитию транспорта есть. Об этом мы рассказали ранее в материале о переходе транспорта на муниципальный контракт.