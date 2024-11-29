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Posted 29 ноября, 05:39

Published 29 ноября, 05:39

Modified 29 ноября, 05:41

Updated 29 ноября, 05:41

Он обвиняется в получении взятки

Инспектор новосибирского стройнадзора мог получить 250 тысяч взятки и коньяк

29 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI. Он обвиняется в получении взятки

В Новосибирске инспектору госстройнадзора избрали меру пресечения за взятку

В Новосибирске избрали меру пресечения инспектору строительного надзора, о чем информирует судебный департамент.

Глава инспекции госстройнадзора региона Алексей Нечунаев обвиняется в получении взятки. Как считает следствие, замгендиректора юридического лица передал через посредников взятку инспектору.

«Вознаграждение» он мог получить за помощь и использование своего служебного положения. Якобы Нечунаев выдал документ о соответствии построенного дома всем техрегламентам. За это ему передали 250 тысяч рублей и коньяк за 23 тысячи рублей.

Однако преступление раскрыли. Ему предъявили уголовное дело. Суд избрал меру пресечения: запрет на определенные действия, а именно общаться с участниками дела и посещать инспекцию. Решение еще можно обжаловать. Ранее бизнесмена из Новосибирска осудили за коммерческий подкуп.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Взятка#Мера пресечения
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