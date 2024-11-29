Инспектор новосибирского стройнадзора мог получить 250 тысяч взятки и коньяк

Posted 29 ноября, 05:39
Published 29 ноября, 05:39
Modified 29 ноября, 05:41
Updated 29 ноября, 05:41
Глава инспекции госстройнадзора региона Алексей Нечунаев обвиняется в получении взятки. Как считает следствие, замгендиректора юридического лица передал через посредников взятку инспектору.
«Вознаграждение» он мог получить за помощь и использование своего служебного положения. Якобы Нечунаев выдал документ о соответствии построенного дома всем техрегламентам. За это ему передали 250 тысяч рублей и коньяк за 23 тысячи рублей.
Однако преступление раскрыли. Ему предъявили уголовное дело. Суд избрал меру пресечения: запрет на определенные действия, а именно общаться с участниками дела и посещать инспекцию. Решение еще можно обжаловать. Ранее бизнесмена из Новосибирска осудили за коммерческий подкуп.