Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт

Процесс оформления включает создание текстового запроса, который помогает нейросети понять пожелания пользователя. Среди примеров запросов — «пилатес-котики» и «гламурная картошка с макияжем», а также капибары и герои поп-культуры. YandexART распознает множество культурных объектов, включая мемы и персонажей из кино.