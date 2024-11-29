Когда общественный транспорт в Новосибирске станет муниципальным — ответы экспертов

Posted 29 ноября, 04:06
Published 29 ноября, 04:06
Modified 29 ноября, 04:08
Updated 29 ноября, 04:08
Еще в 2020 году, согласно федеральному закону, общественный транспорт Новосибирска должен был перейти на муниципальный контракт, однако этого не сделано до сих пор.
Справка
Муниципальный контракт — это модель, при которой город оплачивает услуги транспортных компаний фиксированными суммами, независимо от числа перевезенных пассажиров. Такая система призвана обеспечить стабильность маршрутов и улучшить качество услуг: точное соблюдение расписания, обновление транспорта и оснащение его современными системами оплаты.
В Новосибирске из запланированных ранее 111 маршрутов на новую модель перевели только 14 — все троллейбусные и три автобусных (№23, №45, №54). Причем в 2024 году не было реформировано ни одного маршрута. Основная причина, как пояснили в мэрии, кроется в недостаточном финансировании.
«Перевод маршрутов на муниципальный контракт предусмотрен в рамках выполнения требований действующего законодательства и реализуется поэтапно в соответствии с графиком заключения муниципальных контрактов. … В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий, отраженных в Документе планирования, приостановлена», — рассказали Atas.Info в новосибирской администрации.
По ранним оценкам, полное финансирование новой транспортной системы в Новосибирске потребует около 17,7 млрд рублей, из которых только половина может быть покрыта за счет оплаты проезда пассажирами.
Среди специалистов и урбанистов растут сомнения в эффективности проводимых изменений. Известный блогер-урбанист Аркадий Гершман указывает на отсутствие комплексного подхода к развитию транспорта.
«Новосибирск долгое время делал ставку на развитие метро, игнорируя наземный транспорт. Это и привело к коллапсу. Город оказался не готов решать задачи по обновлению инфраструктуры комплексно. С такими подходами в ближайшие годы ожидать значительных улучшений сложно, — отметил Гершман.
Гершман также подчеркнул, что без федеральной поддержки многие российские города, включая Новосибирск, не смогут обеспечить устойчивое финансирование транспортной реформы.
Несмотря на задержки в реализации реформы, мэрия заявляет, что развитие общественного транспорта остается приоритетом. В планах на 2024 год:
Однако, как признались в администрации, «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется». Пока же горожанам остается ждать обещанных изменений и надеяться, что забуксовавшая реформа найдет свое продолжение.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как устроена система общественного транспорта в Новосибирске и будет ли полезна система муниципальных контрактов.