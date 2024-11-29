Когда общественный транспорт в Новосибирске станет муниципальным — ответы экспертов

В Новосибирске из запланированных ранее 111 маршрутов на новую модель перевели только 14 — все троллейбусные и три автобусных (№23, №45, №54). Причем в 2024 году не было реформировано ни одного маршрута. Основная причина, как пояснили в мэрии, кроется в недостаточном финансировании.