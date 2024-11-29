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Posted 29 ноября, 04:06

Published 29 ноября, 04:06

Modified 29 ноября, 04:08

Updated 29 ноября, 04:08

Автобусы в Новосибирске

Когда общественный транспорт в Новосибирске станет муниципальным — ответы экспертов

29 ноября 2024, 04:06
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Автобусы в Новосибирске

Стало известно, когда проведут реформу общественного транспорта в Новосибирске

Общественный транспорт остается одной из самых болезненных тем для жителей Новосибирска. Несмотря на то, что в городе должны были провести реформу, никаких изменений жители не ощущают до сих пор. Atas.Info узнал, когда будут развивать транспортную систему.

Еще в 2020 году, согласно федеральному закону, общественный транспорт Новосибирска должен был перейти на муниципальный контракт, однако этого не сделано до сих пор.

Справка

Муниципальный контракт — это модель, при которой город оплачивает услуги транспортных компаний фиксированными суммами, независимо от числа перевезенных пассажиров. Такая система призвана обеспечить стабильность маршрутов и улучшить качество услуг: точное соблюдение расписания, обновление транспорта и оснащение его современными системами оплаты.

Что такое муниципальный контрактЧто такое муниципальный контракт
Что такое муниципальный контракт. Фото: atas.info

В Новосибирске из запланированных ранее 111 маршрутов на новую модель перевели только 14 — все троллейбусные и три автобусных (№23, №45, №54). Причем в 2024 году не было реформировано ни одного маршрута. Основная причина, как пояснили в мэрии, кроется в недостаточном финансировании.

«Перевод маршрутов на муниципальный контракт предусмотрен в рамках выполнения требований действующего законодательства и реализуется поэтапно в соответствии с графиком заключения муниципальных контрактов. … В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий, отраженных в Документе планирования, приостановлена», — рассказали Atas.Info в новосибирской администрации.

По ранним оценкам, полное финансирование новой транспортной системы в Новосибирске потребует около 17,7 млрд рублей, из которых только половина может быть покрыта за счет оплаты проезда пассажирами.

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Среди специалистов и урбанистов растут сомнения в эффективности проводимых изменений. Известный блогер-урбанист Аркадий Гершман указывает на отсутствие комплексного подхода к развитию транспорта.

«Новосибирск долгое время делал ставку на развитие метро, игнорируя наземный транспорт. Это и привело к коллапсу. Город оказался не готов решать задачи по обновлению инфраструктуры комплексно. С такими подходами в ближайшие годы ожидать значительных улучшений сложно, — отметил Гершман.

Гершман также подчеркнул, что без федеральной поддержки многие российские города, включая Новосибирск, не смогут обеспечить устойчивое финансирование транспортной реформы.

Несмотря на задержки в реализации реформы, мэрия заявляет, что развитие общественного транспорта остается приоритетом. В планах на 2024 год:

  • Поставка новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
  • Закупка обновленных трамвайных вагонов.
  • Создание новых маршрутов и улучшение существующих.
Какие маршруты перешли на муниципальный контрактКакие маршруты перешли на муниципальный контракт
Какие маршруты перешли на муниципальный контракт. Фото: atas.info

Однако, как признались в администрации, «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется». Пока же горожанам остается ждать обещанных изменений и надеяться, что забуксовавшая реформа найдет свое продолжение.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как устроена система общественного транспорта в Новосибирске и будет ли полезна система муниципальных контрактов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Троллейбусы#Общественный транспорт#Маршруты
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