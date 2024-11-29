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Posted 29 ноября, 13:16

Published 29 ноября, 13:16

Modified 29 ноября, 13:18

Updated 29 ноября, 13:18

Группа компаний WB-Russ заявила о покупке новосибирской компании «Дизайнмастер»

Крупнейший новосибирский оператор наружной рекламы перейдет под управление федералов

29 ноября 2024, 13:16
Фото: 1MI. Группа компаний WB-Russ заявила о покупке новосибирской компании «Дизайнмастер»

Группа компаний WB-Russ заявила о покупке новосибирской компании «Дизайнмастер»

Соглашение о сотрудничестве было заключено между федеральной ГК Russ и «Дизайнмастером». Сообщается, что местному оператору были предложены выгодные условия сделки.

Russ — крупнейший рекламный оператор в стране, объявил о покупке новосибирской компании «Дизайнмастер». Управляющий партнер «Дизайнмастера» Роман Шегуров отметил, что добиться сделки удалось благодаря большим вложениям в развитие региональной компании.

Напомним, на данный момент в новосибирском суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении Шегурова. Он обвиняется в причинении ущерба городскому бюджету из-за размещения рекламы без разрешений.

Ранее сообщалось о соглашении между ГК Russ и «Дизайнмастером» о совместном управлении рекламными площадями.

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#София Самарина#Бизнес#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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