Крупнейший новосибирский оператор наружной рекламы перейдет под управление федералов

Posted 29 ноября, 13:16
Published 29 ноября, 13:16
Modified 29 ноября, 13:18
Updated 29 ноября, 13:18
Russ — крупнейший рекламный оператор в стране, объявил о покупке новосибирской компании «Дизайнмастер». Управляющий партнер «Дизайнмастера» Роман Шегуров отметил, что добиться сделки удалось благодаря большим вложениям в развитие региональной компании.
Напомним, на данный момент в новосибирском суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении Шегурова. Он обвиняется в причинении ущерба городскому бюджету из-за размещения рекламы без разрешений.
Ранее сообщалось о соглашении между ГК Russ и «Дизайнмастером» о совместном управлении рекламными площадями.