Массовое ДТП произошло в Новосибирске: что известно сейчас

Как сообщают СМИ, на Горбатом мосту столкнулись сразу три участника дорожно-транспортного инцидента. Грузовой МАЗ врезался в трамвай, кроссовер Haval Jolion чуть было не упал с высоты и врезался в стоящее на обочине дерево, получив значительные повреждения, что видно на фото с места происшествия.