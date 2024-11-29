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Posted 29 ноября, 12:28

Published 29 ноября, 12:28

Modified 29 ноября, 12:30

Updated 29 ноября, 12:30

На мосту столкнулись автомобиль, фура и трамвай

Массовое ДТП произошло в Новосибирске: что известно сейчас

29 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI. На мосту столкнулись автомобиль, фура и трамвай

В Новосибирске в ДТП столкнулись автомобиль, фура и трамвай

Масштабное ДТП с участием трех видов транспорта произошло сегодня на Трикотажной улице. По сообщению АСТ-54.

Как сообщают СМИ, на Горбатом мосту столкнулись сразу три участника дорожно-транспортного инцидента. Грузовой МАЗ врезался в трамвай, кроссовер Haval Jolion чуть было не упал с высоты и врезался в стоящее на обочине дерево, получив значительные повреждения, что видно на фото с места происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением обстоятельств масштабного столкновения. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Сибирь
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