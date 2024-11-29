Массовое ДТП произошло в Новосибирске: что известно сейчас

Posted 29 ноября, 12:28
Published 29 ноября, 12:28
Modified 29 ноября, 12:30
Updated 29 ноября, 12:30
Как сообщают СМИ, на Горбатом мосту столкнулись сразу три участника дорожно-транспортного инцидента. Грузовой МАЗ врезался в трамвай, кроссовер Haval Jolion чуть было не упал с высоты и врезался в стоящее на обочине дерево, получив значительные повреждения, что видно на фото с места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением обстоятельств масштабного столкновения. На данный момент о пострадавших не сообщалось.
Ранее в ГАИ сообщили о трех детях, которые пострадали в ДТП в Новосибирске.