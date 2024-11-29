Майонез подорожает в декабре — что с ценами в Новосибирске

В Новосибирске, как выяснила редакция Atas.Info, ситуация с ценами на майонез следующая: в «Магните» за пачку 150 гр просят 229 рублей. Есть цены и подешевле: от 159 рублей, но все зависит от фирмы, в «Пятерочке» он стоит 112, 150 и 183 рубля (от 630 до 800 гр), в «Мария-Ра» за майонез просят 119 рублей (630 гр) и 159 рублей за 800 гр. Тем временем ситуация с ценами на масло станет стабильнее.