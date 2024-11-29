Модульбанк: как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Подобные инициативы развивают и другие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, которые предлагают интеграцию бухгалтерии с банковскими операциями для снижения вероятности ошибок. Тем не менее эксперты подчеркивают, что ни одна система не застрахована от сбоев.