Модульбанк: как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:13
Published 29 ноября, 07:13
Modified 29 ноября, 07:14
Updated 29 ноября, 07:14
Однако их использование не исключает ошибок, вызванных техническими сбоями, устаревшими алгоритмами или некорректными настройками. Об этом сообщает NewsNN.ru.
В ответ на вызовы, с которыми сталкивается бизнес, Модульбанк открыл линию поддержки для клиентов, пострадавших от сбоев в работе селф-сервисов. Новый сервис «Модульбухгалтерия» направлен на помощь предпринимателям в исправлении ошибок в ведении учета, взаимодействии с налоговыми органами и защите их интересов.
«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — отмечает управляющий директор Модульбанка Никита Константинов.
По его словам, специалисты банка помогают разбираться с такими проблемами, предоставляя индивидуальные рекомендации.
Сервис «Модульбухгалтерия» предлагает комплексную поддержку, включая анализ учета, сбор документов для компенсации убытков и юридическую помощь в случае судебных разбирательств.
Подобные инициативы развивают и другие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, которые предлагают интеграцию бухгалтерии с банковскими операциями для снижения вероятности ошибок. Тем не менее эксперты подчеркивают, что ни одна система не застрахована от сбоев.
В Модульбанке отмечают, что каждая ситуация требует индивидуального подхода. Клиенты могут обратиться за консультацией, чтобы получить оптимальное решение и избежать финансовых рисков.