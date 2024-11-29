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Posted 29 ноября, 07:13

Published 29 ноября, 07:13

Modified 29 ноября, 07:14

Updated 29 ноября, 07:14

Модульбанк: как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Модульбанк: как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

29 ноября 2024, 07:13
Фото: 1MI.
С развитием цифровых технологий бухгалтерские селф-сервисы стали неотъемлемой частью управления финансами для предпринимателей. Эти инструменты упрощают учет, расчет налогов и подготовку отчетности.

Однако их использование не исключает ошибок, вызванных техническими сбоями, устаревшими алгоритмами или некорректными настройками. Об этом сообщает NewsNN.ru.

В ответ на вызовы, с которыми сталкивается бизнес, Модульбанк открыл линию поддержки для клиентов, пострадавших от сбоев в работе селф-сервисов. Новый сервис «Модульбухгалтерия» направлен на помощь предпринимателям в исправлении ошибок в ведении учета, взаимодействии с налоговыми органами и защите их интересов.

«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — отмечает управляющий директор Модульбанка Никита Константинов.

По его словам, специалисты банка помогают разбираться с такими проблемами, предоставляя индивидуальные рекомендации.

Сервис «Модульбухгалтерия» предлагает комплексную поддержку, включая анализ учета, сбор документов для компенсации убытков и юридическую помощь в случае судебных разбирательств.

Подобные инициативы развивают и другие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, которые предлагают интеграцию бухгалтерии с банковскими операциями для снижения вероятности ошибок. Тем не менее эксперты подчеркивают, что ни одна система не застрахована от сбоев.

В Модульбанке отмечают, что каждая ситуация требует индивидуального подхода. Клиенты могут обратиться за консультацией, чтобы получить оптимальное решение и избежать финансовых рисков.

#Общество
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