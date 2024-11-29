Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск

Магнитная буря ожидается днем 29 ноября. Она достигнет 6 баллов к 10 часам, а ее сила спадет лишь к вечеру до 4 баллов. Слабыми геоколебания станут лишь к вечеру 30 ноября. Об этом говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, а также сайта gismeteo.