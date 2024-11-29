Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск

Posted 29 ноября, 02:43
Published 29 ноября, 02:43
Modified 29 ноября, 02:45
Updated 29 ноября, 02:45
Магнитная буря ожидается днем 29 ноября. Она достигнет 6 баллов к 10 часам, а ее сила спадет лишь к вечеру до 4 баллов. Слабыми геоколебания станут лишь к вечеру 30 ноября. Об этом говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, а также сайта gismeteo.
В период магнитных бурь у метеозависимых людей начинает болеть голова, обостряются болезни, возникает апатия, нехватка сил. В это время лучше всего гулять на свежем воздухе и меньше работать.
Ранее мы собрали советы по подготовке к магнитным бурям и рассказали, откуда они возникают. Также стало известно, как отслеживать их прогнозы.