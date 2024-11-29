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Posted 29 ноября, 02:43

Published 29 ноября, 02:43

Modified 29 ноября, 02:45

Updated 29 ноября, 02:45

Буря будет мощной

Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск

29 ноября 2024, 02:43
Фото: Изображение Midjourney. Буря будет мощной

Жителей Новосибирска предупредили о мощной магнитной буре

В Новосибирске ожидается мощная магнитная буря, о чем свидетельствуют данные сервисов.

Магнитная буря ожидается днем 29 ноября. Она достигнет 6 баллов к 10 часам, а ее сила спадет лишь к вечеру до 4 баллов. Слабыми геоколебания станут лишь к вечеру 30 ноября. Об этом говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, а также сайта gismeteo.

В период магнитных бурь у метеозависимых людей начинает болеть голова, обостряются болезни, возникает апатия, нехватка сил. В это время лучше всего гулять на свежем воздухе и меньше работать.

Ранее мы собрали советы по подготовке к магнитным бурям и рассказали, откуда они возникают. Также стало известно, как отслеживать их прогнозы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Магнитные бури#Метеозависимые#Магнитосфера
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