Музыкальный критик рассказал, как авторы песен передают права другим исполнителям

«Когда Zdob Si Zdub на самом первом альбоме „Кинопробы“, посвященном наследию Цоя, переделали „Видели ночь“, то она стала, наверное, такой же по популярной, как и оригинал в свои годы, если не больше. Из иностранных примеров — Macarena. Вот в том виде, в котором эта песня прыгнула во всех чарты, это диджейский ремикс, это не оригинальная её версия», — рассказал специалист.