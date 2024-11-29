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Posted 29 ноября, 05:44

Published 29 ноября, 05:44

Modified 29 ноября, 05:44

Updated 29 ноября, 05:44

Музыкальный критик рассказал, как авторы песен передают права другим исполнителям

29 ноября 2024, 05:44
Музыкальный критик и телеведущий, журналист Илья Легостаев объяснил, как хит одного музыканта может стать песней другого артиста.

Илья Легостаев отметил, что артист может получить права на исполнение той или иной песни, договорившись с владельцем авторских прав. Иногда это происходит через фирмы грамзаписи.

«Я думаю, что согласие автора тоже, конечно же, обязательно в этом случае. В общем, это контракт, иногда довольно сложный, потому что далеко не все авторы вот так вот раздают такие полномочия исполнять свои песни другим артистам», — цитирует слова эксперта Pravda.Ru.

Он отметил, что иногда ремейки могут получить вторую жизнь и обогнать по популярности оригинал.

«Когда Zdob Si Zdub на самом первом альбоме „Кинопробы“, посвященном наследию Цоя, переделали „Видели ночь“, то она стала, наверное, такой же по популярной, как и оригинал в свои годы, если не больше. Из иностранных примеров — Macarena. Вот в том виде, в котором эта песня прыгнула во всех чарты, это диджейский ремикс, это не оригинальная её версия», — рассказал специалист.

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