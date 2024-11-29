atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 21:16

Published 28 ноября, 21:16

Modified 28 ноября, 21:16

Updated 28 ноября, 21:16

Служба в церкви

Народные приметы и традиции в Матвеев день 29 ноября

28 ноября 2024, 21:16
Фото: 1MI. Служба в церкви
29 ноября в народном календаре называют Матвеевым днем или Ветродуем. Это день, связанный с воспоминанием апостола и евангелиста Матфея. Православные христиане чтут память святого, а народные традиции отмечают этот день как время гаданий, общения и наблюдения за погодой.

Матвей в православной традиции

Апостол Матфей, до встречи с Христом известный как Левий, был сборщиком пошлин — профессией, презираемой в еврейском обществе того времени. Услышав призыв Спасителя, он оставил своё занятие и последовал за Ним, став одним из 12 апостолов. Ему приписывается авторство первого канонического Евангелия. Матфей закончил свой земной путь мученической смертью за проповедь христианства.

Апостол МатфейАпостол Матфей
Апостол Матфей. Фото: Икона

Народные приметы и поверья

Матвеев день был временем наблюдений за природой и предсказаний. Некоторые из примет:

  • Снегопад — к скорым метелям.
  • Теплая погода — к суровой зиме.
  • Сильный ветер — к продолжительным вьюгам.
  • Облака низко плывут — жди похолодания.

Отсюда и прозвище Ветродуй: сильные порывы ветра в этот день могли не только навредить хозяйству, но и считались предвестниками болезней. Чтобы успокоить стихию, бросали в сторону ветра горсть крупы.

Выпавший снег говорит о предстоящих метеляхВыпавший снег говорит о предстоящих метелях
Выпавший снег говорит о предстоящих метелях. Фото: 1MI

Что нельзя делать 29 ноября

Матвеев день сопровождался особыми запретами, чтобы не накликать беду:

  • Не надевать одежду наизнанку — это считалось признаком грядущих неудач.
  • Не свистеть дома — по поверью, это приведет к появлению тараканов и финансовым трудностям.
  • Не садиться на стол — чтобы не навлечь несчастье на семью.
  • Не разговаривать через порог — чтобы избежать ссор.
  • Не надевать красное — предвещало любовные разочарования.

Что можно делать

Матвеев день считался благоприятным для общения. Люди ходили в гости, пили чай, рассказывали истории. Верили, что советы, данные в этот день, верны, а решения, принятые по наитию, окажутся правильными. Также это было время поста, поэтому на столах преобладали скромные блюда.

Позовите гостей на чаепитиеПозовите гостей на чаепитие
Позовите гостей на чаепитие. Фото: 1MI

Гадания в Матвеев день

На Матвея девушки гадали на суженого, а старшие члены семьи полагались на свою интуицию. Считалось, что в этот день можно легко понять, кто из окружения является настоящим другом, а кто — врагом.

Сны на Матвея

Сны в ночь с 28 на 29 ноября воспринимались как указания к действию. Часто они напоминали о незавершенных делах или прошлых ошибках. Проснувшись, рекомендовалось записать увиденное и попытаться исправить ситуацию.

Сны могут о многом сигнализироватьСны могут о многом сигнализировать
Сны могут о многом сигнализировать. Фото: 1MI

Матвеев день сочетает в себе христианские традиции и глубокие народные верования. Этот день напоминает о важности внутреннего покоя, внимательности к знакам природы и интуиции. Следуя запретам и приметам, предки стремились не только избежать бед, но и обрести гармонию с окружающим миром.

Рождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Пройдут только внимательные — сможешь ли узнать советский фильм по кадру. ТестТест: ты рокер или рэпер — попробуй узнать, как хорошо ты знаешь любимый жанрЯ знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных
#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Гадания#Традиции#Приметы#Народные приметы#Христианство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика