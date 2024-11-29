Народные приметы и традиции в Матвеев день 29 ноября

Матвеев день считался благоприятным для общения. Люди ходили в гости, пили чай, рассказывали истории. Верили, что советы, данные в этот день, верны, а решения, принятые по наитию, окажутся правильными. Также это было время поста, поэтому на столах преобладали скромные блюда.