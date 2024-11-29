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Posted 29 ноября, 06:13

Published 29 ноября, 06:13

Modified 29 ноября, 06:15

Updated 29 ноября, 06:15

Мест якобы нет

Новосибирский Минздрав опроверг нехватку мест для больных пневмонией

29 ноября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney. Мест якобы нет
В Новосибирской области заявили об отсутствии мест в больницах: Минздрав опроверг данную информацию.

Ранее появилась информация, что в больницах Новосибирской области нет мест для больных с пневмонией. Пациенты якобы лежат в коридорах.

Однако по сообщению министерства здравоохранения, такой картины в медицинских учреждениях не наблюдается. Ситуация с этой болезнью в регионе стабильная, пишет РБК-Новосибирск. Пневмония сейчас протекает по-другому из-за постковидной эпохи. Касается это только взрослых.

По России гуляет вирус Коксаки. В Новосибирской области случаев заражения еще нет, но новосибирцев предупреждают об опасных симптомах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Минздрав#Пациенты#Больница#Фейк
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