Новосибирский Минздрав опроверг нехватку мест для больных пневмонией

Posted 29 ноября, 06:13
Published 29 ноября, 06:13
Modified 29 ноября, 06:15
Updated 29 ноября, 06:15
Ранее появилась информация, что в больницах Новосибирской области нет мест для больных с пневмонией. Пациенты якобы лежат в коридорах.
Однако по сообщению министерства здравоохранения, такой картины в медицинских учреждениях не наблюдается. Ситуация с этой болезнью в регионе стабильная, пишет РБК-Новосибирск. Пневмония сейчас протекает по-другому из-за постковидной эпохи. Касается это только взрослых.
По России гуляет вирус Коксаки. В Новосибирской области случаев заражения еще нет, но новосибирцев предупреждают об опасных симптомах.