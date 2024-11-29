Новосибирский Минздрав опроверг нехватку мест для больных пневмонией

Однако по сообщению министерства здравоохранения, такой картины в медицинских учреждениях не наблюдается. Ситуация с этой болезнью в регионе стабильная, пишет РБК-Новосибирск. Пневмония сейчас протекает по-другому из-за постковидной эпохи. Касается это только взрослых.