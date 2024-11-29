Перед «Черной пятницей» в России вырос спрос на доставку в маркетплейсы

Аналитики Авито Услуг выяснили, что в ноябре этого года спрос на грузоперевозки вырос на 32% в сравнении с ноябрем 2023 года. Наиболее популярны услуги по доставке товаров до маркетплейса и фулфилмента — то есть хранения и упаковки товаров для нужд маркетплейсов.