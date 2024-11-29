Подышал — зрение потерял: в воздухе Новосибирска нашли опасное вещество

Posted 29 ноября, 12:07
Published 29 ноября, 12:07
Modified 29 ноября, 12:43
Updated 29 ноября, 12:43
По результатам изучения проб воздуха, специалисты отметили высокий уровень концентрации оксида углерода в Центральном и Железнодорожном районах и аммиака в Дзержинском районе.
Выбросы предприятий и выхлопные газы рассеиваются медленнее при слабых порывах ветра. В такой период предприятия должны прекратить некоторые виды работ или сократить количество выбросов.
С 24 по 30 ноября в Новосибирске действует режим неблагоприятных погодных условий, неофициально названный также режимом «черного неба». В этот период новосибирцам порекомендовали пересесть на общественный транспорт, а предприятиям сократить количество выбросов. Опасность примесей заключается в их пагубном влиянии на здоровье человека при вдыхании. В частности аммиак в высоких концентрациях может спровоцировать потерю зрения.