Подышал — зрение потерял: в воздухе Новосибирска нашли опасное вещество

С 24 по 30 ноября в Новосибирске действует режим неблагоприятных погодных условий, неофициально названный также режимом «черного неба». В этот период новосибирцам порекомендовали пересесть на общественный транспорт, а предприятиям сократить количество выбросов. Опасность примесей заключается в их пагубном влиянии на здоровье человека при вдыхании. В частности аммиак в высоких концентрациях может спровоцировать потерю зрения.