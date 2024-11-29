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Posted 29 ноября, 12:07

Published 29 ноября, 12:07

Modified 29 ноября, 12:43

Updated 29 ноября, 12:43

В воздухе превышено содержание аммиака и оксида углерода

Подышал — зрение потерял: в воздухе Новосибирска нашли опасное вещество

29 ноября 2024, 12:07
Фото: 1MI. В воздухе превышено содержание аммиака и оксида углерода

В воздухе Новосибирска нашли вещество, провоцирующее потерю зрения

В Новосибирске превышена допустимая концентрация аммиака и оксида углерода в воздухе, — об этом заявили специалисты минприроды по результатам исследования проб. Данные вещества при высокой концентрации могут быть крайне опасны для организма человека.

По результатам изучения проб воздуха, специалисты отметили высокий уровень концентрации оксида углерода в Центральном и Железнодорожном районах и аммиака в Дзержинском районе.

Выбросы предприятий и выхлопные газы рассеиваются медленнее при слабых порывах ветра. В такой период предприятия должны прекратить некоторые виды работ или сократить количество выбросов.

С 24 по 30 ноября в Новосибирске действует режим неблагоприятных погодных условий, неофициально названный также режимом «черного неба». В этот период новосибирцам порекомендовали пересесть на общественный транспорт, а предприятиям сократить количество выбросов. Опасность примесей заключается в их пагубном влиянии на здоровье человека при вдыхании. В частности аммиак в высоких концентрациях может спровоцировать потерю зрения.

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