Повышение пенсий в 2025 году — кому начнут платить больше

Posted 29 ноября, 04:32
Published 29 ноября, 04:32
Modified 29 ноября, 04:34
Updated 29 ноября, 04:34
С 1 января 2025 года вырастут выплаты пенсионерам-инвалидам первой группы и людям, чей возраст достиг 80 лет. Прибавка составит от 1200 до 1400 рублей. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, в региональном отделении Социального фонда России перерасчет будет сделан на основании имеющихся данных.
Эти выплаты заменят доплату людям, которые ухаживают за соответствующими категориями пенсионеров. В следующем году новые компенсации за уход назначаться не будут. Но те, кто ранее заключил подобный договор, будут получать деньги до окончания его действия.
В ведомстве отметили, что изменения не затрагивают доплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы.
Так же в 2025 году будет вдвое увеличен налоговый вычет на детей.