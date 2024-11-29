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Posted 29 ноября, 04:32

Published 29 ноября, 04:32

Modified 29 ноября, 04:34

Updated 29 ноября, 04:34

Индексация коснется некоторых категорий пенсионеров

Повышение пенсий в 2025 году — кому начнут платить больше

29 ноября 2024, 04:32
Фото: 1MI. Индексация коснется некоторых категорий пенсионеров

О повышении пенсий в 2025 году рассказали в СФР по Новосибирской области

Некоторым категория получателей пособий по старости они будут проиндексированы автоматически, сообщили в отделении Социального фонда.

С 1 января 2025 года вырастут выплаты пенсионерам-инвалидам первой группы и людям, чей возраст достиг 80 лет. Прибавка составит от 1200 до 1400 рублей. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, в региональном отделении Социального фонда России перерасчет будет сделан на основании имеющихся данных.

Эти выплаты заменят доплату людям, которые ухаживают за соответствующими категориями пенсионеров. В следующем году новые компенсации за уход назначаться не будут. Но те, кто ранее заключил подобный договор, будут получать деньги до окончания его действия.

В ведомстве отметили, что изменения не затрагивают доплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы.

Так же в 2025 году будет вдвое увеличен налоговый вычет на детей.

Индексация пенсий в 2025 году — новые правила начисления выплат
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#Новосибирск#Выплаты#Пенсии#Рост#Социальный фонд
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