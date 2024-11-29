Пулемет «Максим», немецкие «Маузеры» и целый арсенал исторического оружия нашли ФСБ

Posted 29 ноября, 03:00
Published 29 ноября, 03:00
Modified 29 ноября, 03:02
Updated 29 ноября, 03:02
Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали мужчину, который занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия. Оружие находило своих покупателей не только в других регионах России, но и за рубежом. Арсенал, изъятый у новосибирца и его поставщиков, поражает масштабом. Среди 18 единиц оружия — пистолеты ПМ и «Вальтер», автоматы ППШ, пулеметы «Максим» и легендарные винтовки «Мосина» и «Маузер». Также обнаружены основные части огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.
Как сообщили в силовом ведомстве, он продавал частично деактивированные экземпляры и их детали, уверяя покупателей, что это безопасные охолощенные модели. Однако экспертиза выявила, что затворы «Мосинок», реализованных этим «оружейником», пригодны для боевого применения.
Все находки переданы на экспертизу. Выяснить, сколько из этих экземпляров потенциально опасны, предстоит специалистам.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия» и «Незаконное перемещение оружия через границу Евразийского экономического союза». На время следствия мужчину посадили под домашний арест.