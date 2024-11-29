Пулемет «Максим», немецкие «Маузеры» и целый арсенал исторического оружия нашли ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали мужчину, который занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия. Оружие находило своих покупателей не только в других регионах России, но и за рубежом. Арсенал, изъятый у новосибирца и его поставщиков, поражает масштабом. Среди 18 единиц оружия — пистолеты ПМ и «Вальтер», автоматы ППШ, пулеметы «Максим» и легендарные винтовки «Мосина» и «Маузер». Также обнаружены основные части огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.