atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 03:00

Published 29 ноября, 03:00

Modified 29 ноября, 03:02

Updated 29 ноября, 03:02

Изъятое оружие

Пулемет «Максим», немецкие «Маузеры» и целый арсенал исторического оружия нашли ФСБ

29 ноября 2024, 03:00
Фото: atas.info. Изъятое оружие

В Новосибирске у колекционера изъяли целый аресенал исторического оружия

Винтовки и пистолет XIX века нашли у жителя Новосибирска. Арсенал оружия вместе с пулеметами «Максим» изъяли у него сотрудники ФСБ, сообщили в ведомстве.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали мужчину, который занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия. Оружие находило своих покупателей не только в других регионах России, но и за рубежом. Арсенал, изъятый у новосибирца и его поставщиков, поражает масштабом. Среди 18 единиц оружия — пистолеты ПМ и «Вальтер», автоматы ППШ, пулеметы «Максим» и легендарные винтовки «Мосина» и «Маузер». Также обнаружены основные части огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.

Арсенал оружияАрсенал оружия
Арсенал оружияАрсенал оружия
Арсенал оружия. Фото: atas.info

Как сообщили в силовом ведомстве, он продавал частично деактивированные экземпляры и их детали, уверяя покупателей, что это безопасные охолощенные модели. Однако экспертиза выявила, что затворы «Мосинок», реализованных этим «оружейником», пригодны для боевого применения.

Все находки переданы на экспертизу. Выяснить, сколько из этих экземпляров потенциально опасны, предстоит специалистам.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия» и «Незаконное перемещение оружия через границу Евразийского экономического союза». На время следствия мужчину посадили под домашний арест.

Банда сибиряков торговала нелегальным оружием — у них нашли целый арсенал
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирск попал в зону «обстрела» ядерным оружием при моделированииВ Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружияРосгвардия напомнила россиянам о санкциях за незаконное владение оружием
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ФСБ#Пистолет#Оружие#Пулемет Максим#Маузер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика