«Россети Новосибирск» заменили несколько сотен изоляторов на высоковольтной ЛЭП

В ходе ремонта протяженностью более 7,5 км специалисты компании заменили около 900 изоляторов, которые используются для подвешивания и изоляции проводов на опорах линии. Изолятор выполняет важные функции — он крепит провода и защищает от разрывов. От правильного выбора и качества изоляторов зависит безопасность монтажа и надежность работы линий электропередачи.