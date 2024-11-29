«Россети Новосибирск» заменили несколько сотен изоляторов на высоковольтной ЛЭП

Posted 29 ноября, 02:11
Published 29 ноября, 02:11
Modified 29 ноября, 02:11
Updated 29 ноября, 02:11
В ходе ремонта протяженностью более 7,5 км специалисты компании заменили около 900 изоляторов, которые используются для подвешивания и изоляции проводов на опорах линии. Изолятор выполняет важные функции — он крепит провода и защищает от разрывов. От правильного выбора и качества изоляторов зависит безопасность монтажа и надежность работы линий электропередачи.
Замена изоляторов — это сложная работа, требующая от специалистов не только хороших знаний технологии и правил безопасности, но и физической подготовки, так как часто все производится на большой высоте. Благодаря высокой квалификации сотрудников компании и использованию специализированного оборудования работы были выполнены оперативно.
После ремонта стабильность работы оборудования линии 110 кВ Барабинская ТЭЦ — Тебисская увеличится, что повысит надежность электроснабжения ближайших населенных пунктов и объектов инфраструктуры, особенно в холодное время года.
В целом по Новосибирской области в текущем году уже произведена замена примерно 17 тысяч изоляторов в рамках специальной программы. На ее реализацию было выделено более 25 млн рублей со стороны «Россети Новосибирск».