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Posted 29 ноября, 02:11

Published 29 ноября, 02:11

Modified 29 ноября, 02:11

Updated 29 ноября, 02:11

Изоляторы заменили

«Россети Новосибирск» заменили несколько сотен изоляторов на высоковольтной ЛЭП

29 ноября 2024, 02:11
Фото: «Россети Новосибирск». Изоляторы заменили
Компания «Россети Новосибирск» провела замену большого числа изоляторов на высоковольтной линии электропередачи в Барабинском районе. Эта линия обеспечивает электроэнергией райцентр и удаленные сёла, где кроме домов находятся котельные, скважины, школы, больницы и другие социально важные объекты.

В ходе ремонта протяженностью более 7,5 км специалисты компании заменили около 900 изоляторов, которые используются для подвешивания и изоляции проводов на опорах линии. Изолятор выполняет важные функции — он крепит провода и защищает от разрывов. От правильного выбора и качества изоляторов зависит безопасность монтажа и надежность работы линий электропередачи.

Фото: «Россети Новосибирск»

Замена изоляторов — это сложная работа, требующая от специалистов не только хороших знаний технологии и правил безопасности, но и физической подготовки, так как часто все производится на большой высоте. Благодаря высокой квалификации сотрудников компании и использованию специализированного оборудования работы были выполнены оперативно.

После ремонта стабильность работы оборудования линии 110 кВ Барабинская ТЭЦ — Тебисская увеличится, что повысит надежность электроснабжения ближайших населенных пунктов и объектов инфраструктуры, особенно в холодное время года.

Фото: «Россети Новосибирск»

В целом по Новосибирской области в текущем году уже произведена замена примерно 17 тысяч изоляторов в рамках специальной программы. На ее реализацию было выделено более 25 млн рублей со стороны «Россети Новосибирск».

Более 5 тысяч подключений к инфраструктуре выполнили «Россети Новосибирск»
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