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Posted 29 ноября, 05:55

Published 29 ноября, 05:55

Modified 29 ноября, 05:55

Updated 29 ноября, 05:55

Российские большие языковые модели не на чем учить. Текста в Сети почти не осталось

29 ноября 2024, 05:55
В ближайшие годы в России рынок продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) будет расти медленнее — 25% в год, в то время как мировой рост составит 30-35%. Об этом сообщило РБК.

Как рассказали журналистам в Центре искусственного интеллекта МТС (MTS AI), это связано с тем, что в интернете кончается текст для обучения российских больших языковых моделей. Теперь разработчики формируют другие подходы для поиска данных.

В центре подсчитали, что по итогам 2024 года объем российского рынка LLM-продуктов для бизнеса составит 35 миллиардов рублей. До 2028 года этот показатель будет расти примерно на 25% в год.

При этом исследования MarketsandMarkets, BIS Research и Polaris Market Research показали, что объем рынка LLM-продуктов в мире в этом году составит 6,4 миллиарда долларов. В ближайшие годы темпы роста мирового рынка будут меняться в диапазоне 30-35%, сообщает 360.ru.

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