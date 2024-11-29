Стало известно, сколько составляет гонорар звездного ведущего Леонида Якубовича

За проведение 4-х часового корпоратива Якубович запросил на порядок меньше, всего 2,75 миллионов рублей. Кроме этого в райдере, то есть в списке требований, указано, что ведущий согласен на перелет исключительно бизнес-классом, для передвижения ему необходимо предоставить авто классом не ниже Mercedes S-класса, Audi A8, BMW 7 и разместить в отеле с рейтингом в пять звезд.