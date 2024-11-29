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Posted 29 ноября, 14:58

Published 29 ноября, 14:58

Modified 29 ноября, 15:00

Updated 29 ноября, 15:00

Леонид Якубович

Стало известно, сколько составляет гонорар звездного ведущего Леонида Якубовича

29 ноября 2024, 14:58
Фото: Капитал-шоу «Поле чудес» Первый канал. Леонид Якубович

Леонид Якубович отказался сбрить усы для новогоднего корпоратива

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Об условиях в райдере знаменитого телеведущего рассказали в Mash.

К телеведущему Леониду Якубовичу обратились с предложением устроить некий перфоманс для предновогоднего корпоратива, в котором предполагалось сбрить усы на камеру. Однако Якубович категорически отказался расстаться со своей «брендовой» изюминкой. Даже за вознаграждение в 10 миллионов рублей.

За проведение 4-х часового корпоратива Якубович запросил на порядок меньше, всего 2,75 миллионов рублей. Кроме этого в райдере, то есть в списке требований, указано, что ведущий согласен на перелет исключительно бизнес-классом, для передвижения ему необходимо предоставить авто классом не ниже Mercedes S-класса, Audi A8, BMW 7 и разместить в отеле с рейтингом в пять звезд.

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