Стало известно, сколько составляет гонорар звездного ведущего Леонида Якубовича

Posted 29 ноября, 14:58
Published 29 ноября, 14:58
Modified 29 ноября, 15:00
Updated 29 ноября, 15:00
К телеведущему Леониду Якубовичу обратились с предложением устроить некий перфоманс для предновогоднего корпоратива, в котором предполагалось сбрить усы на камеру. Однако Якубович категорически отказался расстаться со своей «брендовой» изюминкой. Даже за вознаграждение в 10 миллионов рублей.
За проведение 4-х часового корпоратива Якубович запросил на порядок меньше, всего 2,75 миллионов рублей. Кроме этого в райдере, то есть в списке требований, указано, что ведущий согласен на перелет исключительно бизнес-классом, для передвижения ему необходимо предоставить авто классом не ниже Mercedes S-класса, Audi A8, BMW 7 и разместить в отеле с рейтингом в пять звезд.