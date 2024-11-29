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Posted 29 ноября, 06:37

Published 29 ноября, 06:37

Modified 29 ноября, 06:39

Updated 29 ноября, 06:39

ВИЧ болеют больше женщин

Стало известно, у кого чаще в Новосибирске выявляют ВИЧ-инфекцию

29 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI. ВИЧ болеют больше женщин

В Новосибирской области у женщин стали чаще выявлять ВИЧ-инфекцию

В Новосибирской области ВИЧ болеют больше женщины, чем мужчины, о чем сообщает региональный Минздрав.

Семь лет в регионе фиксируют феминизацию ВИЧ. Женщины болеют инфекцией больше (их число увеличилось с 30% до 50%). В 80% случаях он передается половым путем.

Около 60% пациентов — работяги за 30-45 лет. Им болеют не только социально-неблагополучное население. Всего в 2023 году зарегистрировано 1255 новых зараженных.

Показатели по заболевшим в Новосибирской области все еще выше общероссийских, но число новых случаев ВИЧ постепенно снижается.

Новосибирская область по итогам 2023 года оказалась на 10 месте рейтинга субъектов с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией, такая информация была представлена в докладе Роспотребнадзора.

Новосибирский Минздрав опроверг нехватку мест для больных пневмонией
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Болезнь#Женщины#Вич#Заболеваемость
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