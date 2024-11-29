Стало известно, у кого чаще в Новосибирске выявляют ВИЧ-инфекцию

Posted 29 ноября, 06:37
Published 29 ноября, 06:37
Modified 29 ноября, 06:39
Updated 29 ноября, 06:39
Семь лет в регионе фиксируют феминизацию ВИЧ. Женщины болеют инфекцией больше (их число увеличилось с 30% до 50%). В 80% случаях он передается половым путем.
Около 60% пациентов — работяги за 30-45 лет. Им болеют не только социально-неблагополучное население. Всего в 2023 году зарегистрировано 1255 новых зараженных.
Показатели по заболевшим в Новосибирской области все еще выше общероссийских, но число новых случаев ВИЧ постепенно снижается.
Новосибирская область по итогам 2023 года оказалась на 10 месте рейтинга субъектов с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией, такая информация была представлена в докладе Роспотребнадзора.