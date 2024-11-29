Топ-5 кинотеатров назвали в Новосибирске

Ранее мы составили антирейтинг санаториев Новосибирской области. По народному антитопу, кому-то не понравилась тюремная обстановка, мыши и грибок. Тем временем Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни. Тем временем стал известен нетуристический антирейтинг Правобережья Новосибирска.