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Posted 29 ноября, 11:04

Published 29 ноября, 11:04

Modified 29 ноября, 11:06

Updated 29 ноября, 11:06

Какие кинотеатры самые лучшие

Топ-5 кинотеатров назвали в Новосибирске

29 ноября 2024, 11:04
Фото: 1MI. Какие кинотеатры самые лучшие
Названы лучшие кинотеатры Новосибирска: Atas.info рассказали, какие горожане посещают чаще всего.

Среди самых популярных есть разные кинотеатры. Рейтинг подготовили «Кинопоиск» и «Яндекс. Карты». В топ вошли:

  1. «Победа» (9,5 на Кинопоиске и 10 468 оценок в Яндекс Картах)
  2. «Киноатлас» (9,3 и 3 705 оценок)
  3. «Киносити Сибирский Молл» (8,8 и 3 874 оценки)
  4. «Синема Парк Сан Сити» (8,5 и 6 146 оценок)
  5. «Киномир» (8,1 и 4 436 оценок)

Ранее мы составили антирейтинг санаториев Новосибирской области. По народному антитопу, кому-то не понравилась тюремная обстановка, мыши и грибок. Тем временем Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни. Тем временем стал известен нетуристический антирейтинг Правобережья Новосибирска.

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