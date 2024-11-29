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Posted 29 ноября, 02:11

Published 29 ноября, 02:11

Modified 29 ноября, 02:18

Updated 29 ноября, 02:18

Есть пострадавшие

Трех детей-пешеходов сбили в Новосибирске

29 ноября 2024, 02:11
Фото: 1MI. Есть пострадавшие
В Новосибирске произошло сразу несколько ДТП с несовершеннолетними, о чем информировали в ГАИ.

Все произошло 28 ноября. Первый инцидент был на улице Столетова. Мальчик шел по пешеходному переходу, который совсем не регулировался. Его сбил автомобиль Honda Accord. Ребенка госпитализировали. Ему семь лет.

Другое происшествие было на проспекте Дзержинского. Там уже на пешеходном переходе было безопасно переходить. Мальчику всего три года. Он шел со своей мамой домой. Сейчас он в больнице.

Финальный инцидент прошлого днем произошел на улице Гоголя. По пешеходному переходу шла девушка. В один момент ее сбил автомобиль. Пострадавшая госпитализирована. Ей 15 лет. В другой раз мы рассказывали, что КамАЗ сбил насмерть рабочего.

Житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе
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