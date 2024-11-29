В Грузии массовые протесты: какая опасность грозит туристам из Новосибирска

Posted 29 ноября, 11:09
Published 29 ноября, 11:09
Modified 29 ноября, 11:11
Updated 29 ноября, 11:11
Минувшим вечером, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года, на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч протестующих людей. Начались схватки с полицией. В результате силовики применили водометы и слезоточивый газ. С обеих сторон пострадали десятки людей, оппозиция заявила о том, что массовые протесты будут продолжены, полицейские, в свою очередь, наращивают силы.
Судя по кадрам, которые появляются на лентах информагентств, на улицах царил настоящий хаос — пылающие баррикады, клубы дыма от дымовых шашек, полицейский, активно применяющие дубинки и другие спецсредства.
Учитывая, что Грузия — одно из популярных направлений как самостоятельного, так и организованного туризма, возникает вопрос — не стоит ли изменить планы и воздержаться от поездки в страну, охваченную политическим кризисом?
В Новосибирске сегодня предлагается десятки туров в Грузию, по Грузии и Армении, Грузия в связке с Азербайджаном. Можно купить путевку хоть с вылетом на следующий день. Корреспондент Atas.Info, являясь потенциальным клиентом, позвонил в два новосибирских представительства федеральных туроператоров, чтобы узнать, не отменяют ли туры в связи со сложной ситуацией.
В одной компании девушка-собеседник сильно удивилась, что турист беспокоится по поводу возможных проблем и заверила, что все рейсы отправляются по расписанию, никто путевки не сдает и ваш корреспондент первый, кто выразил сомнение в безопасности поездки.
В другом турагентстве так же уверили, что никаких изменений в планах нет.
«Мы может руководствоваться только рекомендациями Ростуризма, такие выпускают, если обстановка в принимающей стране действительно становится опасной для туристов. Ничего подобного мы сейчас не имеем, вам не о чем волноваться», — сообщила турагент.
Живущий уже несколько лет в Тбилиси уроженец Новосибирска Михаил Резвов в беседе с редакций Atas.Info рассказал, что узнал о ночных беспорядках только утром. По его словам, такие жесткие столкновения последний раз были весной, когда грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния».
«Я живу в районе Сабуртало, это достаточно далеко от центра и проспекта Руставели, где проходят демонстрации. И у нас тут жизнь течет, как и раньше. Да, сегодня люди активно обсуждают произошедшее, очень многие высказываются против отказа от переговоров о вступлении в ЕС. Но нужно понимать, что все протесты, даже самые массовые, проходят в ограниченном пространстве, всю остальную столицу они никогда не затрагивают. Просто если вы видите, что собирается толпа, а такое происходит обычно под вечер, то нужно просто спокойно покинуть этот район, и вы в безопасности», — рассказал Михаил Резвов.
Неоднократно бывавший в Грузии сибиряк Анатолий Пчелинцев считает, что беспорядки могут продолжаться еще долго, однако так же думает, что нужно просто соблюдать элементарные меры предосторожности.
«Дело не в беспорядках, как таковых, а тем, что они вызваны отказом от евроинтеграции и курсом на сближение с Россией. Многие грузины не любят наши власти и нашу политику. Однако, за очень редким исключением, обычные люди никогда не переносят это на рядовых туристов из России. Не думаю, что что-то изменится коренным образом в этот раз», -говорит Пчелинцев.
Между тем, не стоит ждать скорого прекращения уличных акций протеста, подчеркивает собеседник редакции. Политический кризис после парламентских выборов, в фальсификации результатов которых оппозиция обвинила партию «Грузинская мечта», слишком силен и продолжает усугубляться.
Ранее мы рассказывали о том, куда собираются отправиться россияне на новогодние каникулы.