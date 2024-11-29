В Грузии массовые протесты: какая опасность грозит туристам из Новосибирска

В Новосибирске сегодня предлагается десятки туров в Грузию, по Грузии и Армении, Грузия в связке с Азербайджаном. Можно купить путевку хоть с вылетом на следующий день. Корреспондент Atas.Info, являясь потенциальным клиентом, позвонил в два новосибирских представительства федеральных туроператоров, чтобы узнать, не отменяют ли туры в связи со сложной ситуацией.