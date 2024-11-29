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Posted 29 ноября, 11:41

Published 29 ноября, 11:41

Modified 29 ноября, 11:43

Updated 29 ноября, 11:43

Жители Дзержинского района в Новосибирске остались без отопления

В Новосибирске из-за прорыва сети без отопления остались десятки домов

29 ноября 2024, 11:41
Фото: 1MI. Жители Дзержинского района в Новосибирске остались без отопления
Коммунальные службы обнаружили дефекты труб в Дзержинском районе, из-за чего отопление временно отключили. Об этом свидетельствует карта отключений по Новосибирску.

Прорыв сетей произошел на Адриена Лежена. Сотрудники СГК обнаружили повреждения у дома №11, а также у дома №13. Отопление в 20 домах отключили до 5 часов утра.

Ранее из-за аварии на газопроводе без топлива остались жители Искитимского района. Как сообщил губернатор, газоснабжение оперативно вернули уже к 19 часам вечера того же дня. А также сообщалось о том, что на данный момент в регионе остро стоит вопрос неготовности к началу отопительного сезона.

«Подключение запущено»: губернатор прокомментировал аварийное отключение газа
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Сибирь#Искитим
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