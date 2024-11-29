В Новосибирске из-за прорыва сети без отопления остались десятки домов

Posted 29 ноября, 11:41
Published 29 ноября, 11:41
Modified 29 ноября, 11:43
Updated 29 ноября, 11:43
Прорыв сетей произошел на Адриена Лежена. Сотрудники СГК обнаружили повреждения у дома №11, а также у дома №13. Отопление в 20 домах отключили до 5 часов утра.
Ранее из-за аварии на газопроводе без топлива остались жители Искитимского района. Как сообщил губернатор, газоснабжение оперативно вернули уже к 19 часам вечера того же дня. А также сообщалось о том, что на данный момент в регионе остро стоит вопрос неготовности к началу отопительного сезона.