В Новосибирске лиса пришла к спасателям похвастаться шикарной шубой

Posted 29 ноября, 06:57
Published 29 ноября, 06:57
Modified 29 ноября, 06:59
Updated 29 ноября, 06:59
Рыжая лиса решила наведаться к спасателям, вероятно, чтобы похвастаться шикарной шубой. Она пришла в АСО «Западный». Они располагаются в Ленинском районе, не так далеко от реки Обь.
Зверек пробежал по территории части и попозировал на камеру для спасателей. Задержалось животное до самого вечера. Новосибирцы ставят реакции на милое видео с красавицей.
Примечательно, но это не единственный инцидент с выходом лисы к людям. Не так давно хищница пришла с инспекцией на стройку дома. Людей она не боялась. После проверки она сразу же убежала дальше.