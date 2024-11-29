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Posted 29 ноября, 06:57

Published 29 ноября, 06:57

Modified 29 ноября, 06:59

Updated 29 ноября, 06:59

Лиса бегала по территории

В Новосибирске лиса пришла к спасателям похвастаться шикарной шубой

29 ноября 2024, 06:57
Фото: 1MI. Лиса бегала по территории
К новосибирским спасателям МАСС в гости пришла лиса: милым видео они поделились в соцсетях.

Рыжая лиса решила наведаться к спасателям, вероятно, чтобы похвастаться шикарной шубой. Она пришла в АСО «Западный». Они располагаются в Ленинском районе, не так далеко от реки Обь.

Зверек пробежал по территории части и попозировал на камеру для спасателей. Задержалось животное до самого вечера. Новосибирцы ставят реакции на милое видео с красавицей.

Примечательно, но это не единственный инцидент с выходом лисы к людям. Не так давно хищница пришла с инспекцией на стройку дома. Людей она не боялась. После проверки она сразу же убежала дальше.

Видео: МАСС.

Косуля тоже выходила к людям. Она пришла в местную администрацию. Ее фотографии умилили сибиряков.

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