В Новосибирске мужа внучки подозревают в расправе над бабушкой

Posted 29 ноября, 05:58
Published 29 ноября, 05:58
Modified 29 ноября, 06:00
Updated 29 ноября, 06:00
Все случилось 28 ноября в Железнодорожном районе. Муж внучки пришел в квартиру к 69-летней пенсионерке. По неизвестной причине он набросился на женщину.
Предполагается, что сначала он ее пытался задушить, а после начал избивать и наносить удары ножом. Бабушка скончалась на месте.
26-летнего вероятного виновника задержали. Его обвинили в убийстве. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.
Тем временем наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку. За это ему вынесли приговор. Также в тюрьму отправилась мать-убийца, которая родила ребенка, выбросила его в помойное ведро и заживо оставила умирать. Ей дали всего два года колонии.