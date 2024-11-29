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Posted 29 ноября, 05:58

Published 29 ноября, 05:58

Modified 29 ноября, 06:00

Updated 29 ноября, 06:00

Бабушка погибла

В Новосибирске мужа внучки подозревают в расправе над бабушкой

29 ноября 2024, 05:58
Фото: 1MI. Бабушка погибла
В Новосибирске мужчина мог убить пожилую женщину, подробности дали в СКР.

Все случилось 28 ноября в Железнодорожном районе. Муж внучки пришел в квартиру к 69-летней пенсионерке. По неизвестной причине он набросился на женщину.

Предполагается, что сначала он ее пытался задушить, а после начал избивать и наносить удары ножом. Бабушка скончалась на месте.

26-летнего вероятного виновника задержали. Его обвинили в убийстве. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Фото: СКР

Тем временем наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку. За это ему вынесли приговор. Также в тюрьму отправилась мать-убийца, которая родила ребенка, выбросила его в помойное ведро и заживо оставила умирать. Ей дали всего два года колонии.

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