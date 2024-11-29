В Новосибирске мужа внучки подозревают в расправе над бабушкой

Тем временем наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку. За это ему вынесли приговор. Также в тюрьму отправилась мать-убийца, которая родила ребенка, выбросила его в помойное ведро и заживо оставила умирать. Ей дали всего два года колонии.