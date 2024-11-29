В Новосибирске оказалось ВИЧ-инфицированных больше, чем в среднем по России

Posted 29 ноября, 08:00
Published 29 ноября, 08:00
Modified 29 ноября, 08:02
Updated 29 ноября, 08:02
С 2018 года в Новосибирской области фиксируется снижение новых случаев ВИЧ. Если в 2017–2018 годах регистрировалось до 4,5 тысячи новых случаев ежегодно, то в 2023 году выявлено 1255 новых пациентов, рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Новосибирской области Дмитрий Капустин.
«Это неплохая динамика, но все еще достаточно высокие цифры. Наш Сибирский регион и Новосибирска область в частности еще превышают среднероссийские значения, поэтому конечно предстоит еще огромный пласт работы», — подчеркнул главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин во время пресс-конференции.
Новосибирская область продолжает находиться в числе антилидеров по заболеваемости и пораженности ВИЧ.
«Регион входит в десятку самых неблагополучных в стране. Мы видим положительные тенденции, но для победы над ВИЧ необходимо усиливать профилактическую работу, развивать диагностику и делать терапию доступной для всех», — отметил председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.
Среди наиболее пораженных районов области — Мошковский, Тогучинский и Болотнинский. Среди основных пораженных групп населения — люди в возрасте 30–45 лет. На них приходится около 60% случаев заболевания.
На сегодняшний день в Новосибирской области более 25 тысяч человек получают антиретровирусную терапию (АРТ). Из них 84% достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, что останавливает прогрессирование болезни и снижает риск передачи вируса другим людям.
«Количество пациентов, приверженных лечению, растет. Терапия увеличивает продолжительность жизни, минимизирует риск сопутствующих заболеваний и позволяет пациентам жить полноценной жизнью», — добавил Капустин.
Особенностью последних лет стала феминизация ВИЧ-инфекции. Сегодня среди инфицированных около 50% составляют женщины, в то время как еще несколько лет назад их доля не превышала 30%. Этот рост связан с доминированием полового пути передачи.
При этом специалисты в области профилактики и лечения ВИЧ озабочены проблемой рождаемости здоровых детей. В 2023 году у родителей с ВИЧ родилось 430 детей, и только у троих из них подтвердился диагноз. За 2024 год таких случаев также три.