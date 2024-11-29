В Новосибирске оказалось ВИЧ-инфицированных больше, чем в среднем по России

При этом специалисты в области профилактики и лечения ВИЧ озабочены проблемой рождаемости здоровых детей. В 2023 году у родителей с ВИЧ родилось 430 детей, и только у троих из них подтвердился диагноз. За 2024 год таких случаев также три.