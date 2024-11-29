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Posted 29 ноября, 08:00

Published 29 ноября, 08:00

Modified 29 ноября, 08:02

Updated 29 ноября, 08:02

Центр профилактики ВИЧ

В Новосибирске оказалось ВИЧ-инфицированных больше, чем в среднем по России

29 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI. Центр профилактики ВИЧ
29 ноября — Всемирный день борьбы с ВИЧ и СПИД. В Новосибирской области в этот день рассказали о том, какая ситуация с заболеваемостью в регионе.

С 2018 года в Новосибирской области фиксируется снижение новых случаев ВИЧ. Если в 2017–2018 годах регистрировалось до 4,5 тысячи новых случаев ежегодно, то в 2023 году выявлено 1255 новых пациентов, рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Новосибирской области Дмитрий Капустин.

«Это неплохая динамика, но все еще достаточно высокие цифры. Наш Сибирский регион и Новосибирска область в частности еще превышают среднероссийские значения, поэтому конечно предстоит еще огромный пласт работы», — подчеркнул главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин во время пресс-конференции.

Новосибирская область продолжает находиться в числе антилидеров по заболеваемости и пораженности ВИЧ.

«Регион входит в десятку самых неблагополучных в стране. Мы видим положительные тенденции, но для победы над ВИЧ необходимо усиливать профилактическую работу, развивать диагностику и делать терапию доступной для всех», — отметил председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

Среди наиболее пораженных районов области — Мошковский, Тогучинский и Болотнинский. Среди основных пораженных групп населения — люди в возрасте 30–45 лет. На них приходится около 60% случаев заболевания.

На сегодняшний день в Новосибирской области более 25 тысяч человек получают антиретровирусную терапию (АРТ). Из них 84% достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, что останавливает прогрессирование болезни и снижает риск передачи вируса другим людям.

«Количество пациентов, приверженных лечению, растет. Терапия увеличивает продолжительность жизни, минимизирует риск сопутствующих заболеваний и позволяет пациентам жить полноценной жизнью», — добавил Капустин.

Особенностью последних лет стала феминизация ВИЧ-инфекции. Сегодня среди инфицированных около 50% составляют женщины, в то время как еще несколько лет назад их доля не превышала 30%. Этот рост связан с доминированием полового пути передачи.

При этом специалисты в области профилактики и лечения ВИЧ озабочены проблемой рождаемости здоровых детей. В 2023 году у родителей с ВИЧ родилось 430 детей, и только у троих из них подтвердился диагноз. За 2024 год таких случаев также три.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирская область#Здоровье#Профилактика#Лечение#Вич#СПИД#Заболеваемость
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