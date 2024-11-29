В Новосибирске разработали проект строительства набережной в парке «Чемской берег»

Проектом благоустройства предусмотрено строительство двухуровневой рекреационной зоны. В верхней части разместят спортивную и две детские площадки, площадку для отдыха, зону для пикников с покрытием из рулонного газона, смотровые площадки с видом на реку, обустроят экологическую тропу. Нижняя зона является подтопляемой, поэтому площадок для активного отдыха здесь не планируется, но предусмотрены два спуска к реке и тропа из природного камня, которую будут использовать, в том числе, для технического обслуживания парка.