В Новосибирске разработали проект строительства набережной в парке «Чемской берег»

Posted 29 ноября, 04:28
Published 29 ноября, 04:28
Modified 29 ноября, 04:30
Updated 29 ноября, 04:30
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил профильным структурам провести подготовительные работы для строительства набережной на улице Саввы Кожевникова.
Проект «Чемской берег» занял первое место в общегородском голосовании 2024 года за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 230 тысяч новосибирцев участвовали в голосовании, идею создания набережной на левом берегу поддержали 64 тысячи горожан.
«Исторически так сложилось, что город Новосибирск развивался от центра, от железнодорожного вокзала и реки Обь, мы же сейчас движемся в сторону концепции „Город без окраин“, чтобы в каждом районе реализовывать такие проекты благоустройства. Проект „Чемской берег“, который стал абсолютным чемпионом в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, — это еще один шаг к реализации этой концепции», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
С инициативой благоустроить популярное место отдыха на берегу Оби в Кировском районе выступили местные жители, которых поддержал Совет депутатов города и мэрия Новосибирска.
«В 2023 году была разработана концепция благоустройства, а также проведены публичные общественные обсуждения проекта, — рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова. — В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, срок подачи документов в Государственную вневедомственную экспертизу Новосибирской области — 5 декабря 2024 года».
Проектом благоустройства предусмотрено строительство двухуровневой рекреационной зоны. В верхней части разместят спортивную и две детские площадки, площадку для отдыха, зону для пикников с покрытием из рулонного газона, смотровые площадки с видом на реку, обустроят экологическую тропу. Нижняя зона является подтопляемой, поэтому площадок для активного отдыха здесь не планируется, но предусмотрены два спуска к реке и тропа из природного камня, которую будут использовать, в том числе, для технического обслуживания парка.
Как подчеркнул главный инженер проекта фирмы «ООО КОДА» Алексей Хохлов, при проектировании парка учтены все пожелания жителей. Увеличен размер площадки для выгула собак, запроектированы павильоны, в которых разместят туалеты, в том числе для маломобильных граждан, предусмотрена комната матери и ребенка, помещение для охраны, освещение, видеонаблюдение, кнопки вызова службы 112.