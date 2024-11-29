В Новосибирске соседи рассказали об убитой пенсионерке

Жуткая трагедия произошла 28 ноября в квартире дома на улице Челюскинцев. Там убили 69-летнюю пенсионерку. Предполагается, что сделал это сожитель ее внучки. Несколько месяцев назад они переехали к бабушке, которая была не в восторге от такого соседства: она содержала иждивенцев на свою пенсию и не успевала готовить на несколько человек. Об этом она жаловалась своим соседям по дому.