В Новосибирске соседи рассказали об убитой пенсионерке

Posted 29 ноября, 07:58
Published 29 ноября, 07:58
Modified 29 ноября, 08:00
Updated 29 ноября, 08:00
Жуткая трагедия произошла 28 ноября в квартире дома на улице Челюскинцев. Там убили 69-летнюю пенсионерку. Предполагается, что сделал это сожитель ее внучки. Несколько месяцев назад они переехали к бабушке, которая была не в восторге от такого соседства: она содержала иждивенцев на свою пенсию и не успевала готовить на несколько человек. Об этом она жаловалась своим соседям по дому.
Парню ее внучки 26 лет. Его характеризовали как спокойного человека, компьютерного игромана, пишет КП-Новосибирск. Следствие считает, что он напал на старушку и начал ее душить. После этого мужчина избил женщину и зарезал. Она скончалась на месте. Мужчина зарезал ее кошек и хомяков.
Сам злоумышленник убежал. Его поймали в новосибирском парке. Там он пытался покончить с собой. Сейчас ему предъявили обвинение по факту убийства. Пока ему еще не избрали меру пресечения.