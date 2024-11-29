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Posted 29 ноября, 07:58

Published 29 ноября, 07:58

Modified 29 ноября, 08:00

Updated 29 ноября, 08:00

Бабушку убили

В Новосибирске соседи рассказали об убитой пенсионерке

29 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI. Бабушку убили
В Новосибирске бабушка погибла от рук сожителя внучки: подробности рассказали соседи.

Жуткая трагедия произошла 28 ноября в квартире дома на улице Челюскинцев. Там убили 69-летнюю пенсионерку. Предполагается, что сделал это сожитель ее внучки. Несколько месяцев назад они переехали к бабушке, которая была не в восторге от такого соседства: она содержала иждивенцев на свою пенсию и не успевала готовить на несколько человек. Об этом она жаловалась своим соседям по дому.

Парню ее внучки 26 лет. Его характеризовали как спокойного человека, компьютерного игромана, пишет КП-Новосибирск. Следствие считает, что он напал на старушку и начал ее душить. После этого мужчина избил женщину и зарезал. Она скончалась на месте. Мужчина зарезал ее кошек и хомяков.

Сам злоумышленник убежал. Его поймали в новосибирском парке. Там он пытался покончить с собой. Сейчас ему предъявили обвинение по факту убийства. Пока ему еще не избрали меру пресечения.

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