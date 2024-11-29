В Новосибирске за тест на ВИЧ будут раздавать билеты на матч ХК «Сибирь»

Posted 29 ноября, 08:00
Published 29 ноября, 08:00
Modified 29 ноября, 08:02
Updated 29 ноября, 08:02
В день матча ХК «Сибирь» против минского «Динамо» 2 декабря, в Новосибирске стартует необычная акция, направленная на популяризацию тестирования на ВИЧ и профилактики заболевания. Возле Ледового дворца спорта будет работать мобильный пункт тестирования — так называемый тест-мобиль.
«Будет стоять тест-мобиль, можно будет получить информацию о тестировании на ВИЧ. Эта акция продлится до 9 декабря, потому что все посетители тест-мобиля получат билеты на матчи молодежной команды „Сибири“», — рассказал во время пресс-конференции председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.
Также среди новосибирцев будут разыграны четыре билета на матчи основной команды ХК «Сибирь».
Акция продлится до 9 декабря, предоставляя возможность большему числу горожан пройти тестирование. Об этом на пресс-конференции сообщил Денис Камалдинов, председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект».
29 ноября отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день специалисты рассказали о ситуации с заболеваемостью в Новосибирской области, о чем мы писали ранее.