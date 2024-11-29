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Posted 29 ноября, 08:00

Published 29 ноября, 08:00

Modified 29 ноября, 08:02

Updated 29 ноября, 08:02

Информационные буклеты

В Новосибирске за тест на ВИЧ будут раздавать билеты на матч ХК «Сибирь»

29 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI. Информационные буклеты
В день борьбы со СПИДом 29 ноября специалисты анонсировали акцию: за проверку ВИЧ-статуса будут раздавать бесплатные билеты на хоккейные матчи.

В день матча ХК «Сибирь» против минского «Динамо» 2 декабря, в Новосибирске стартует необычная акция, направленная на популяризацию тестирования на ВИЧ и профилактики заболевания. Возле Ледового дворца спорта будет работать мобильный пункт тестирования — так называемый тест-мобиль.

«Будет стоять тест-мобиль, можно будет получить информацию о тестировании на ВИЧ. Эта акция продлится до 9 декабря, потому что все посетители тест-мобиля получат билеты на матчи молодежной команды „Сибири“», — рассказал во время пресс-конференции председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

Также среди новосибирцев будут разыграны четыре билета на матчи основной команды ХК «Сибирь».

Акция продлится до 9 декабря, предоставляя возможность большему числу горожан пройти тестирование. Об этом на пресс-конференции сообщил Денис Камалдинов, председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект».

29 ноября отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день специалисты рассказали о ситуации с заболеваемостью в Новосибирской области, о чем мы писали ранее.

Стало известно, у кого чаще в Новосибирске выявляют ВИЧ-инфекцию
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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирская область#Здоровье#Профилактика#Хоккей#Акция#Вич#СПИД
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