В Новосибирской области наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку

Парень жил в одном из сел вместе со своими бабушкой и дедушкой. Родственники ссорились из-за того, молодой человек употреблял алкоголь и наркотики. В марте текущего года, во время одного из таких конфликтов, пьяный внук схватил нож и начал наносить ранения пожилым людям. Удары пришлись в области жизненно важных органов, но пенсионеры активно сопротивлялись.