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Posted 29 ноября, 05:12

Published 29 ноября, 05:12

Modified 29 ноября, 05:14

Updated 29 ноября, 05:14

Жертвы смогли выжить, поскольку активно сопротивлялись

В Новосибирской области наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку

29 ноября 2024, 05:12
Фото: 1MI. Жертвы смогли выжить, поскольку активно сопротивлялись
Суд вынес приговор молодому человеку, который решил убить своих близких родственников, сообщили в Следственном комитете.

23-летний житель Коченевского района признан виновным в покушении на убийство, приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Парень жил в одном из сел вместе со своими бабушкой и дедушкой. Родственники ссорились из-за того, молодой человек употреблял алкоголь и наркотики. В марте текущего года, во время одного из таких конфликтов, пьяный внук схватил нож и начал наносить ранения пожилым людям. Удары пришлись в области жизненно важных органов, но пенсионеры активно сопротивлялись.

Пожилой паре вовремя оказали медицинскую помощь, это спасло им жизнь, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Суд приговорил парня к 9,5 года заключения в колонии строгого режима.

На текущей неделе суд отправил в колонию мать, которая заживо заморозила своего новорожденного младенца.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Наркотики#Ножевые ранения#Коченевский район
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