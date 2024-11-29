В Новосибирской области наркоман набросился с ножом на своих бабушку и дедушку

Posted 29 ноября, 05:12
Published 29 ноября, 05:12
Modified 29 ноября, 05:14
Updated 29 ноября, 05:14
23-летний житель Коченевского района признан виновным в покушении на убийство, приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
Парень жил в одном из сел вместе со своими бабушкой и дедушкой. Родственники ссорились из-за того, молодой человек употреблял алкоголь и наркотики. В марте текущего года, во время одного из таких конфликтов, пьяный внук схватил нож и начал наносить ранения пожилым людям. Удары пришлись в области жизненно важных органов, но пенсионеры активно сопротивлялись.
Пожилой паре вовремя оказали медицинскую помощь, это спасло им жизнь, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Суд приговорил парня к 9,5 года заключения в колонии строгого режима.
На текущей неделе суд отправил в колонию мать, которая заживо заморозила своего новорожденного младенца.